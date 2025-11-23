Multi от Минфин
23 ноября 2025, 9:13 Читати українською

Nokia планирует инвестировать $4 миллиарда в США для развития сетей на основе ИИ

Финская компания Nokia, один из мировых лидеров по производству телекоммуникационного оборудования, объявила о намерении инвестировать $4 миллиарда в Соединенные Штаты Америки. Эти средства будут направлены на исследования, разработку и производство для ускорения прогресса в сетевой связи на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Nokia планирует инвестировать $4 миллиарда в США для развития сетей на основе ИИ
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Распределение инвестиций

С объявленной общей суммы инвестиций:

  • $3,5 млрд будут выделены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D).
  • $500 млн будет израсходовано на производство и капитальные расходы в штатах, среди которых Техас, Нью-Джерси и Пенсильвания.

Nokia уже имеет значительное присутствие в Северной Америке, владея более чем десятком объектов и легендарной Bell Labs в Нью-Джерси.

Стратегический фокус на ИИ

Это заявление об инвестициях прозвучало после того, как Nokia представила новую стратегию, направленную на оптимизацию сделок с фокусом на технологии искусственного интеллекта.

Присоединившийся к Nokia в этом году генеральный директор Джастин Хотард сообщил, что компания фокусирует свое внимание на тех странах, которые ценят западные технологии.

Это решение также совпадает с потребностями США, где отсутствует крупный внутренний производитель телекоммуникационного оборудования, производящий Nokia, Ericsson и Samsung основными поставщиками.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб обсуждал вопросы Nokia с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме.

Пятничное заявление об инвестициях прозвучало после июльского предупреждения Nokia о прибылях, которые компания связала с пошлинами и ослаблением доллара. Перенос производства в США помогает иностранным компаниям сокращать торговые риски.

Напомним

«Минфин» писал, что 28 октября 2025 года Nokia объявила о том, что американский гигант Nvidia инвестирует $1 миллиард в ее новые акции. Новость повлекла за собой стремительный рост акций Nokia на 20%. Компании также заключили стратегическое партнерство по разработке технологий 6G и интеграции сетевых решений с ИИ-платформами Nvidia.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
