українська
21 ноября 2025, 18:35

Украинские акции и облигации взлетели на новостях о «мирном плане» США

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на обнародование деталей нового мирного плана Соединенных Штатов по завершению войны в Украине. Украинские ценные бумаги — акции компаний, еврооблигации и ВВП-варанты — продемонстрировали синхронный рост на ведущих биржах Европы. Об этом свидетельствуют данные торгов на Варшавской, Лондонской и Франкфуртской биржах, пишет «Интерфакс-Украина».

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на обнародование деталей нового мирного плана Соединенных Штатов по завершению войны в Украине.

Бум на Варшавской бирже

Самую яркую реакцию продемонстрировал индекс WIG-Ukraine, который отслеживает акции украинских компаний в Польше. После появления первых слухов о мирном плане в среду-четверг индекс вырос на 2,43%. А уже в пятницу, после официального подтверждения и обнародования деталей, он прибавил еще 3,86%, достигнув отметки 536,04 пункта. Это самый высокий показатель с начала сентября.

Показательно, что украинский индекс рос на фоне падения общего рынка: основной индекс Варшавской биржи WIG20 в тот же день потерял 1,88%.

Лидерами роста среди украинских компаний стали:

  • KSG-Agro (агрохолдинг) — акции подорожали на 6,70%;
  • Coal Energy (угольная промышленность) — рост на 4,62%, несмотря на остановку шахт из-за войны;
  • Кернел (производитель масла) — плюс 4,58%;
  • ИМК (агросектор) — плюс 3,64%;
  • Астарта (сахарная отрасль) и Milkiland (молочная продукция) — прибавили по 2,27%;
  • Агротон — плюс 1,94%.

Сдержанный Лондон и рекорд во Франкфурте

На Лондонской фондовой бирже (LSE), где преобладают консервативные институциональные инвесторы, реакция была более спокойной, но в целом положительной. Акции железорудной компании Ferrexpo выросли на 3,56%. В то же время ценные бумаги агрохолдинга МХП (производитель курятины) незначительно подешевели — на 0,36%.

Настоящий ажиотаж наблюдался на рынке долговых обязательств. Украинские еврооблигации в четверг выросли в цене в среднем на 0,9−1,6%, а отдельные выпуски на Франкфуртской бирже подскочили более чем на 4%.

Особое внимание привлекли ВВП-варанты Украины. Их стоимость в пятницу выросла на 1,86%, достигнув 90,2% от номинала. Это абсолютный рекорд с конца довоенного 2021 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
21 ноября 2025, 19:31
#
Це не бум, трохи розперло
