21 ноября 2025, 18:01 Читати українською

Мировые цены на кофе упали после отмены Трампом пошлин на импорт из Бразилии

Мировые цены на кофе резко упали в пятницу, 21 ноября, после того, как президент США Дональд Трамп упразднил 40% пошлины на импорт бразильской сельскохозяйственной продукции. Это решение произошло на фоне роста цен на продукты питания, негативно влиявшего на рейтинг Трампа, сообщает Reuters.

Мировые цены на кофе упали после отмены Трампом пошлин на импорт из Бразилии
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В США розничные цены на кофе выросли на 40% в годовом исчислении в сентябре, частично из-за пошлин. Рост цен на продукты питания является одним из ключевых факторов падения рейтинга Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти.

Бразилия, которая является крупнейшим производителем кофе, поставляет около трети зерен в США, крупнейшего потребителя кофе в мире.

Падение цен

Ключевые показатели падения цен на кофе по состоянию на 14:38:

  • Фьючерсы на кофе арабика (ICE) упали на 4,4% до $3,6020 за фунт, ранее достигнув двухмесячного минимума с падением свыше 6%.
  • Фьючерсы на кофе робуста снизились на 4,2% до $4 438 за метрическую тонну после предыдущего обвала на 8%.

Анализ рынка: Краткосрочный шок

Трейдеры и брокеры отмечают, что рынок несколько преувеличенно отреагировал на внезапное решение Трампа, хотя в определенной степени оно и было ожидаемым.

Европейский трейдер одного из самых крупных мировых торговых домов выразил мнение, что падение не будет критическим.

«Рынку нужно это переварить. Будет ли дальнейшее снижение? Возможно, но я не верю, что мы опустимся ниже $3/фунт», — заявил эксперт.

Он объяснил это тем, что глобальный урожай арабики все еще дефицитен, биржевые и промышленные запасы остаются низкими, а отрасль нуждается в закупках. Кроме того, риски поставок все еще связаны с погодным феноменом Ла-Нинья.

Кроме тарифов, дилеры также оценивали ущерб от наводнений и оползней во Вьетнаме — крупнейшем производителе робусты.

Другие сырьевые товары

На рынке других «мягких» сырьевых товаров зафиксированы следующие изменения:

  • Какао в Лондоне упало на 0,9% до 3394 фунтов за метрическую тонну.
  • Какао в Нью-Йорке снизилось на 0,8% до $5 241 за тонну.
  • Неочищенный сахар вырос на 0,6% до 14,74 цента за фунт.
  • Белый сахар набрал 0,7% до $422,90 за тонну.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года стремительный рост цен на кофе в США — более 25% с момента вступления Дональда Трампа в должность президента — стал болезненным ударом по кошелькам американцев и привлек внимание президента.

Трамп заявил о намерении «чуть-чуть снизить» цены и провел переговоры с ключевыми странами-производителями, пытаясь смягчить последствия собственной тарифной политики, которая в значительной степени и спровоцировала подорожание.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
