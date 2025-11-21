Мировые цены на кофе упали после отмены Трампом пошлин на импорт из Бразилии

Мировые цены на кофе резко упали в пятницу, 21 ноября, после того, как президент США Дональд Трамп упразднил 40% пошлины на импорт бразильской сельскохозяйственной продукции. Это решение произошло на фоне роста цен на продукты питания, негативно влиявшего на рейтинг Трампа, сообщает Reuters.

В США розничные цены на кофе выросли на 40% в годовом исчислении в сентябре, частично из-за пошлин. Рост цен на продукты питания является одним из ключевых факторов падения рейтинга Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти.

Бразилия, которая является крупнейшим производителем кофе, поставляет около трети зерен в США, крупнейшего потребителя кофе в мире.

Падение цен

Ключевые показатели падения цен на кофе по состоянию на 14:38:

Фьючерсы на кофе арабика (ICE) упали на 4,4% до $3,6020 за фунт, ранее достигнув двухмесячного минимума с падением свыше 6%.

Фьючерсы на кофе робуста снизились на 4,2% до $4 438 за метрическую тонну после предыдущего обвала на 8%.

Анализ рынка: Краткосрочный шок

Трейдеры и брокеры отмечают, что рынок несколько преувеличенно отреагировал на внезапное решение Трампа, хотя в определенной степени оно и было ожидаемым.

Европейский трейдер одного из самых крупных мировых торговых домов выразил мнение, что падение не будет критическим.

«Рынку нужно это переварить. Будет ли дальнейшее снижение? Возможно, но я не верю, что мы опустимся ниже $3/фунт», — заявил эксперт.

Он объяснил это тем, что глобальный урожай арабики все еще дефицитен, биржевые и промышленные запасы остаются низкими, а отрасль нуждается в закупках. Кроме того, риски поставок все еще связаны с погодным феноменом Ла-Нинья.

Кроме тарифов, дилеры также оценивали ущерб от наводнений и оползней во Вьетнаме — крупнейшем производителе робусты.

Другие сырьевые товары

На рынке других «мягких» сырьевых товаров зафиксированы следующие изменения:

Какао в Лондоне упало на 0,9% до 3394 фунтов за метрическую тонну.

Какао в Нью-Йорке снизилось на 0,8% до $5 241 за тонну.

Неочищенный сахар вырос на 0,6% до 14,74 цента за фунт.

Белый сахар набрал 0,7% до $422,90 за тонну.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года стремительный рост цен на кофе в США — более 25% с момента вступления Дональда Трампа в должность президента — стал болезненным ударом по кошелькам американцев и привлек внимание президента.

Трамп заявил о намерении «чуть-чуть снизить» цены и провел переговоры с ключевыми странами-производителями, пытаясь смягчить последствия собственной тарифной политики, которая в значительной степени и спровоцировала подорожание.