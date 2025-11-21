Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 ноября 2025, 16:51

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года

Ощадбанк сообщил об очередном автоматическом продлении срока действия платежных карт для клиентов банка. Срок действия карточек, который закончился с февраля 2022 года, автоматически пролонгирован до 30 июня 2026 года.

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому нужно обратиться в банк

Автоматическое продление не произойдет для некоторых категорий платежных карт. Клиентам с такими картами необходимо обратиться в отделение Ощадбанк для перевыпуска, иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы.

Автоматическое продление не будет действовать для карт, соответствующих одному из следующих условий:

  • Активные операции в сентябре-октябре 2025: Карточки, срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года, и по которым в сентябре-октябре 2025 года (включительно) была совершена одна или более операций (в том числе неуспешных) в кассе, банкомате или терминале.
  • Неактивные карты с нулевым балансом: Карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года, и по которым остаток средств равен нулю, а также не было никакой операции в течение последних шести месяцев (эти два события должны происходить одновременно).

Напомним

«Минфин» писал, что Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса. Победителем стал Юрий Кацион, занимающий в настоящее время должность заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес. Официальное назначение пройдет после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2025, 17:00
#
Такое продление до лампочки,
если пытаться такими картами
рассчитываться в Европе…
