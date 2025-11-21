Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года

Ощадбанк сообщил об очередном автоматическом продлении срока действия платежных карт для клиентов банка. Срок действия карточек, который закончился с февраля 2022 года, автоматически пролонгирован до 30 июня 2026 года.

Кому нужно обратиться в банк

Автоматическое продление не произойдет для некоторых категорий платежных карт. Клиентам с такими картами необходимо обратиться в отделение Ощадбанк для перевыпуска, иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы.

Автоматическое продление не будет действовать для карт, соответствующих одному из следующих условий:

Активные операции в сентябре-октябре 2025: Карточки, срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года, и по которым в сентябре-октябре 2025 года (включительно) была совершена одна или более операций (в том числе неуспешных) в кассе, банкомате или терминале.

Неактивные карты с нулевым балансом: Карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года, и по которым остаток средств равен нулю, а также не было никакой операции в течение последних шести месяцев (эти два события должны происходить одновременно).

Напомним

«Минфин» писал, что Наблюдательный совет Ощадбанка избрал нового председателя правления банка по результатам открытого конкурса. Победителем стал Юрий Кацион, занимающий в настоящее время должность заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес. Официальное назначение пройдет после согласования его кандидатуры Национальным банком.