українська
21 ноября 2025, 13:03

Мирный план Трампа: большинство норм касаются доходов США

Украинское информационное пространство всколыхнула информация о переданном Украине американском варианте плана мирных договоренностей с россией. Какие именно его положения неприемлемы для Украины, а с чем следует согласиться и почему эти инициативы в значительной степени о самих США, рассказал политический аналитик Игар Тышкевич.

Украинское информационное пространство всколыхнула информация о переданном Украине американском варианте плана мирных договоренностей с россией.

Территории. То, что я описывал ранее в прогнозе как условный грузинский или, если вам больше нравится, корейский сценарий. Это непризнание оккупации политически, но признание де-факто. Это как США не признавали оккупацию СССР государств Балтии. Вплоть до того момента, как те сами не вышли из Советского Союза.

Демилитаризованная зона. Тема также звучала ранее в разговорах о гарантиях безопасности и международных силах, которые должны контролировать какую-то зону. Сейчас Трамп очерчивает ее границы и правовой статус. Но в неприемлемом (по площади и политическому значению) формате для Украины.

Украина без НАТО, НАТО без Украины. Это уже звучало из США. И это геополитическая уступка РФ, на которую Вашингтон готов пойти.

Армия в 600 тысяч? Ну да, на 2022 год было 250−270. А армию мирного времени в 1 миллион Украина просто финансово не потянет. Поэтому вполне приемлемый пункт.

Как будут зарабатывать США

Все остальное — о прибыли и выгоде для США и только для США. Судите сами.

Замороженные активы РФ. Они размораживаются, а часть из них переходит в другую категорию — фонд восстановления Украины… под руководством США. Где Соединенные Штаты получают свои 50% прибыли от инвестиций. Скорее всего, речь идет о фонде, который должен создаваться в рамках договора о ресурсах. То есть, Вашингтон наполняет его российскими деньгами и получает от этого прибыль. Гениальная схема.

ЕС также вкладывает $100 млрд, но уже непонятно чьих (вероятно, европейских) денег. И вопрос — куда вкладывает. Если в упомянутый выше фонд, то США получают прибыль уже от пакета не в $100, а в $200 млрд.

Остальные 290 млрд замороженных российских активов идут в другой инвестиционный инструмент. По которому не идет речь о его концентрации на украинских проектах. Это «американские инвестиции» бывших российских денег, скорее всего, в России или в российских проектах. То есть, Трамп попытается провернуть ту же игру и с Кремлем.

При этом «остальные» деньги могут пойти, в частности, на проекты восстановления транзита газа из РФ в ЕС. Только будет создана фирма-прокладка (которая, возможно, войдет в капитал украинской ГТС) и уже она будет покупать газ у России и продавать европейцам как «американский». Росукрэнерго помните? Так это РосСШАЭнерго.

Отдельная песня — «оплата за гарантии США». Пока не ясно — какие. В лучшем для нас случае — это оружие и обязательства по поставкам оружия. В худшем для нас — Будапештский меморандум за деньги.

И, наконец, забавный пункт о контроле выполнения договора «Советом мира во главе с Трампом». Вписывание фамилии человека в договор автоматически ограничивает его действие. Почему? Человек не живет вечно. Да и вопрос, будет ли Трамп «главой совета» после завершения своего срока. И если «главой» будет простой американский пенсионер, то какую ценность будет представлять этот контроль?

Итак, мы имеем типичный бизнес-план Трампа по заработку на войне.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
Я. ..
Я. ..
21 ноября 2025, 13:54
#
По моєму десь серед важливих пунктів ви забули зазначити, що штати пропонували повний аудит всієї допомоги наданої Україні, на що українська сторона запропонувала змінити цей пункт на «повну амністію всіх за дії скоєні під час війни»)))

Це особливо актуально, на фоні рішення найвеличнішого залишити єрмака, та на фоні корупції в енергетиці і 4 лимонів готівки в баксах))
