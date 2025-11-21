Мирный план Трампа: большинство норм касаются доходов США

Украинское информационное пространство всколыхнула информация о переданном Украине американском варианте плана мирных договоренностей с россией. Какие именно его положения неприемлемы для Украины, а с чем следует согласиться и почему эти инициативы в значительной степени о самих США, рассказал политический аналитик Игар Тышкевич.

Территории. То, что я описывал ранее в прогнозе как условный грузинский или, если вам больше нравится, корейский сценарий. Это непризнание оккупации политически, но признание де-факто. Это как США не признавали оккупацию СССР государств Балтии. Вплоть до того момента, как те сами не вышли из Советского Союза.

Демилитаризованная зона. Тема также звучала ранее в разговорах о гарантиях безопасности и международных силах, которые должны контролировать какую-то зону. Сейчас Трамп очерчивает ее границы и правовой статус. Но в неприемлемом (по площади и политическому значению) формате для Украины.

Украина без НАТО, НАТО без Украины. Это уже звучало из США. И это геополитическая уступка РФ, на которую Вашингтон готов пойти.

Армия в 600 тысяч? Ну да, на 2022 год было 250−270. А армию мирного времени в 1 миллион Украина просто финансово не потянет. Поэтому вполне приемлемый пункт.

Как будут зарабатывать США

Все остальное — о прибыли и выгоде для США и только для США. Судите сами.

Замороженные активы РФ. Они размораживаются, а часть из них переходит в другую категорию — фонд восстановления Украины… под руководством США. Где Соединенные Штаты получают свои 50% прибыли от инвестиций. Скорее всего, речь идет о фонде, который должен создаваться в рамках договора о ресурсах. То есть, Вашингтон наполняет его российскими деньгами и получает от этого прибыль. Гениальная схема.

ЕС также вкладывает $100 млрд, но уже непонятно чьих (вероятно, европейских) денег. И вопрос — куда вкладывает. Если в упомянутый выше фонд, то США получают прибыль уже от пакета не в $100, а в $200 млрд.

Остальные 290 млрд замороженных российских активов идут в другой инвестиционный инструмент. По которому не идет речь о его концентрации на украинских проектах. Это «американские инвестиции» бывших российских денег, скорее всего, в России или в российских проектах. То есть, Трамп попытается провернуть ту же игру и с Кремлем.

При этом «остальные» деньги могут пойти, в частности, на проекты восстановления транзита газа из РФ в ЕС. Только будет создана фирма-прокладка (которая, возможно, войдет в капитал украинской ГТС) и уже она будет покупать газ у России и продавать европейцам как «американский». Росукрэнерго помните? Так это РосСШАЭнерго.

Отдельная песня — «оплата за гарантии США». Пока не ясно — какие. В лучшем для нас случае — это оружие и обязательства по поставкам оружия. В худшем для нас — Будапештский меморандум за деньги.

И, наконец, забавный пункт о контроле выполнения договора «Советом мира во главе с Трампом». Вписывание фамилии человека в договор автоматически ограничивает его действие. Почему? Человек не живет вечно. Да и вопрос, будет ли Трамп «главой совета» после завершения своего срока. И если «главой» будет простой американский пенсионер, то какую ценность будет представлять этот контроль?

Итак, мы имеем типичный бизнес-план Трампа по заработку на войне.