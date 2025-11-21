Multi от Минфин
українська
21 ноября 2025, 14:27

Цены на газ в Европе достигли 18-месячного минимума

Фьючерсы на европейский природный газ упали до самого низкого уровня за последние 18 месяцев. Это произошло на фоне прогноза более теплой погоды, а также надежд трейдеров на возможное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на газ в Европе достигли 18-месячного минимума
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что эталонные фьючерсы опустились до самых низких показателей с мая 2024, поскольку прогнозы более мягкой погоды свидетельствуют о снижении спроса на отопление.

Эталонные нидерландские фьючерсы (контракты на ближайший месяц) торговались на 2,6% ниже — 30,36 евро за мегаватт-час.

Влияние мирных переговоров

Украина заявила, что согласилась пересмотреть мирный план, согласованный между Вашингтоном и Москвой. Трейдеры внимательно следят за этими событиями, поскольку даже очень неопределенное мирное соглашение с россией может ослабить санкции, наложенные на страну.

Хотя россия, когда-то крупнейший поставщик газа в ЕС, сейчас покрывает лишь около 10% импорта топлива в Евросоюз, дополнительный экспорт российских энергоносителей на мировой рынок (включая нефть) может существенно давить на цены.

Том Марцек-Мансер, директор отдела газа и СПГ в Wood Mackenzie, отметил, что мирное соглашение может привести к отмене вероятного полного запрета на российский трубопроводный газ. Это со своей стороны обеспечило бы Европу лучшим уровнем поставки, чем прогнозировалось ранее.

Читайте также: Нефть снизилась на 1,5% на фоне надежды на мирное соглашение между россией и Украиной

Фактор погоды и запасов

Последние данные погоды указывают на более мягкие условия в ближайшие дни в северо-западной и центральной Европе. Это стало облегчением для рынка, поскольку недавнее похолодание ускорило отбор газа из хранилищ.

Несмотря на то, что европейские запасы газа остаются ниже исторических норм, трейдеры все больше уверены, что значительные глобальные потоки сжиженного природного газа (СПГ) позволят Европе пережить зиму.

Тем не менее, пока продолжается отопительный сезон, рынок остается уязвимым. Даже незначительный сдвиг в спросе или снабжении способен вызвать острые ценовые колебания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
