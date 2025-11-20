Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ смогут получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Правительство приняло решение о предоставлении компенсаций за уничтоженное жилье, находящееся на временно оккупированной территории. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Укринформ.

Что приняло Правительство

«Восстановление во время войны — фундамент нашей устойчивости. Мы это делаем, потому что должны давать людям сигналы о том, что мы отстроим нашу страну. И сегодня мы можем говорить об определенных результатах. Более 150 000 семей уже получили компенсацию по программе „єВідновлення“. Сумма выплат за эти годы составляет 53 млрд грн. И сегодня мы приняли решение об усовершенствовании механизма возмещения», — сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, сегодня правительство приняло экспериментальное постановление, которое запускает механизм выплаты компенсаций людям, потерявшим свое имущество на временно оккупированной территории.

«Это очень важное революционное решение. Оно о справедливости. На первом этапе компенсации будут предоставляться участникам боевых действий и лицам с инвалидностью I и II группы. Они могут получить компенсацию за свое утраченное имущество и вложить исключительно в жилищные программы на территории нашей страны», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что получить средства смогут те из украинцев, которые не уехали за границу. Впоследствии такая возможность будет предусмотрена и для других категорий населения.

Для верификации данных об уничтоженном жилье будут брать исключительно место регистрации человека.

«Мы понимаем, как сложно сейчас подтвердить те или иные документы о праве собственности, поэтому сейчас мы пошли на такой путь. Это экспериментальное постановление, но мы уверены, что оно будет иметь эффект, и мы сможем поддержать наших людей и таким образом стимулировать их возвращаться в Украину», — добавил Кулеба.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы «Восстановление» в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту «Home».