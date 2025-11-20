Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ смогут получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 ноября 2025, 15:55 Читати українською

Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ смогут получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Правительство приняло решение о предоставлении компенсаций за уничтоженное жилье, находящееся на временно оккупированной территории. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает Укринформ.

Правительство приняло решение о предоставлении компенсаций за уничтоженное жилье, находящееся на временно оккупированной территории.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что приняло Правительство

«Восстановление во время войны — фундамент нашей устойчивости. Мы это делаем, потому что должны давать людям сигналы о том, что мы отстроим нашу страну. И сегодня мы можем говорить об определенных результатах. Более 150 000 семей уже получили компенсацию по программе „єВідновлення“. Сумма выплат за эти годы составляет 53 млрд грн. И сегодня мы приняли решение об усовершенствовании механизма возмещения», — сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, сегодня правительство приняло экспериментальное постановление, которое запускает механизм выплаты компенсаций людям, потерявшим свое имущество на временно оккупированной территории.

«Это очень важное революционное решение. Оно о справедливости. На первом этапе компенсации будут предоставляться участникам боевых действий и лицам с инвалидностью I и II группы. Они могут получить компенсацию за свое утраченное имущество и вложить исключительно в жилищные программы на территории нашей страны», — отметил Кулеба.

Читайте: Кабмин расширяет программу «єВідновлення». Подробности

Он подчеркнул, что получить средства смогут те из украинцев, которые не уехали за границу. Впоследствии такая возможность будет предусмотрена и для других категорий населения.

Для верификации данных об уничтоженном жилье будут брать исключительно место регистрации человека.

«Мы понимаем, как сложно сейчас подтвердить те или иные документы о праве собственности, поэтому сейчас мы пошли на такой путь. Это экспериментальное постановление, но мы уверены, что оно будет иметь эффект, и мы сможем поддержать наших людей и таким образом стимулировать их возвращаться в Украину», — добавил Кулеба.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы «Восстановление» в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту «Home».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами