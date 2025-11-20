Multi от Минфин
20 ноября 2025, 12:37 Читати українською

«Киевстар» сообщил об обесточивании 30% сети из-за отключения света

Президент крупнейшего мобильного оператора Украины, «Киевстар», Александр Комаров, заявил о значительных проблемах с питанием сети, вызванных массовыми отключениями электроэнергии.

Президент крупнейшего мобильного оператора Украины, «Киевстар», Александр Комаров, заявил о значительных проблемах с питанием сети, вызванных массовыми отключениями электроэнергии.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахМасштаб обесточиванияПо словам Комарова, сегодняшнее утро стало одним из самых трудных с лета 2024 года.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Масштаб обесточивания

По словам Комарова, сегодняшнее утро стало одним из самых трудных с лета 2024 года. По состоянию на 9:00 утра:

  • Более 30% сети осталось без централизованного электроснабжения.
  • Отключение электроэнергии распределено почти равномерно по всей территории страны.
  • 5 региональных технологических центров работают на генераторах.
  • Около 4% точек сети полностью утратили работоспособность.

Топ-менеджер отметил, что значительная часть сети компании сейчас работает благодаря аккумуляторам и генераторам.

Призыв к пользователям

Комаров обратился к пользователям с призывом активнее снабжать резервным питанием свои Wi-Fi роутеры. Это позволит использовать ведущий (домашний) интернет при обесточивании вместо мобильного.

Он объяснил, что все системы взаимосвязаны.

«Пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются», — добавил Комаров.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети во время отключений электроэнергии, вместо 4 часов как было раньше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

