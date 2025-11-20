Еврокомиссия представила план создания «военного Шенгена»

Европейская комиссия и Высокий представитель ЕС представили масштабный пакет мер, направленный на повышение обороноспособности Европы. Основными элементами плана являются создание так называемого «военного Шенгена» для ускорения опрокидывания войск, а также «Дорожная карта трансформации оборонной промышленности ЕС» для стимулирования инноваций.

Эти шаги мотивированы прогнозами западных разведывательных служб относительно потенциальной угрозы нападения России на страны ЕС в ближайшие годы.

Как заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, «слабость провоцирует россию на проявления агрессии», а повышение боеготовности должно стать сдерживающим фактором.

Что такое «военный Шенген»

Цель пакета военной мобильности — создать общеевропейское пространство военной мобильности до конца 2027 года, обеспечивая быстрое, безопасное и скоординированное перемещение войск, оборудования и военных ресурсов через внутренние границы блока.

В настоящее время процедура пересечения границ в разных странах ЕС может занимать до 45 дней. Новый план предусматривает:

Устранение регуляторных барьеров: Введение единых гармонизированных правил для трансграничных военных перевозок с максимальным сроком обработки заявки — 3 рабочих дня и упрощенными таможенными формальностями.

Создание чрезвычайного механизма: Запуск новой Европейской усиленной системы реагирования на военную мобильность (EMERS) для молниеносных процедур (до 6 часов в сообщения) и приоритетного доступа к инфраструктуре, обеспечивающей скорую поддержку сил ЕС или НАТО.

Модернизация инфраструктуры: Модернизация ключевых военных транспортных коридоров ЕС по стандартам двойного назначения. Как отметила Кая Каллас, «если мост не может выдержать 60-тонный танк, у нас возникает проблема». На эти цели в рамках программы «Соединяя Европу» планируется выделить 17 млрд евро в следующем многолетнем бюджете.

Расширение военных коридоров в Украину

Еврокомиссия также намерена расширить военные транспортные коридоры на территорию Украины.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил, что одним из путей доставки военных грузов в Украину может стать маршрут через Румынию и Молдову. По словам Каллас, это станет «гарантией безопасности», что позволит быстро оказывать поддержку в случае необходимости.

Развитие инноваций для обороны

Второй ключевой компонент плана — «Дорожная карта трансформации оборонной промышленности ЕС». Цель — ускорить модернизацию европейской оборонной промышленности, используя уроки войны в Украине. В качестве примера там отмечают быстрое развитие ИИ, квантовых систем, дронов и космических технологий.

План фокусируется на четырех приоритетах:

Поддержка инвестиций в оборонные компании.

Ускорение разработки новых технологий.

Расширение доступа к оборонным возможностям.

Развитие навыков для сохранения технологического достоинства.

По словам представителей ЕС, новый план по переориентации оборонной промышленности дает определенные преимущества и Украине как будущему члену Евросоюза.