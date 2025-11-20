Топ-10 стран, чьи валюты подешевеют больше всего к доллару к концу 2025 года

Используя прогнозируемые показатели инфляции на 2025 год от Международного валютного фонда (МВФ), visualcapitalist оценил, сколько обойдется эквивалент 100 долларов США в начале года до конца 2025 года.

Как влияет инфляция

Представьте, что вы заработали 100 долларов в январе, а к декабрю приобретаете на них товаров или услуг на сумму менее 80 долларов. Именно так быстро инфляция снижает покупательскую способность в некоторых странах.

Некоторые страны сталкиваются с высокими уровнями инфляции, что означает, что цены растут очень быстро. С ростом цен деньги, которые у вас есть, позволят вам купить меньше, чем раньше.

Как это выглядит в долларовом эквиваленте?

Снижение стоимости 100 долларов из-за инфляции

МВФ ожидает, что уровень инфляции в Венесуэле в 2025 году составит около 549%. На практике это означает, что на 100 долларов, сэкономленных в начале года, хватит товаров всего на 15 долларов до декабря. Экономические санкции со стороны США усугубили финансовый кризис в стране.

Многие страны имеют все шансы увидеть, как местная валюта потеряет около четверти своей покупательной способности в течение года. Это означает, что заработная плата и сбережения быстро теряют стоимость, что затрудняет приобретение предметов первой необходимости, таких как еда и аренда жилья.

Как защитить покупательную способность

Когда местные деньги быстро теряют покупательную способность, жители могут перевести свои сбережения в валюту, которая имеет значительно более низкую инфляцию и большую стабильность.