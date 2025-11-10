Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
10 ноября 2025, 10:55 Читати українською

Валюта Венесуэлы упала на 400%, а инфляция бьет мировые рекорды

Валюта Венесуэлы, боливар, упала более чем на 400% по отношению к доллару за последний год, а инфляция, по прогнозам МВФ, достигнет 270% к концу 2025 года, став самой высокой в мире. Это усугубляет гуманитарный кризис и усиливает давление на авторитарный режим Николаса Мадуро. Об этом сообщает Financial Times.

Валюта Венесуэлы, боливар, упала более чем на 400% по отношению к доллару за последний год, а инфляция, по прогнозам МВФ, достигнет 270% к концу 2025 года, став самой высокой в мире.

Гуманитарная катастрофа

Падение валюты уничтожило доходы населения. Минимальная заработная плата сейчас составляет около 60 американских центов в месяц. Пенсионеры получают государственный бонус в $50, но основная пенсия составляет те же 60 центов.

Цены на базовые продукты стали недостижимыми: 30 яиц стоят $6,40, а килограмм сыра — около $10. Покупатели в супермаркетах вынуждены использовать мобильные кредитные приложения для покупки продуктов.

Похоже на гиперинфляцию

По данным центрального банка, только за последнюю неделю официальный курс упал с 43 до 228 боливаров за доллар.

«Мы видим огромный спрос на доллары, который невозможно удовлетворить», — сказал Хосе Герра, профессор экономики Центрального университета Венесуэлы. «Можно ли это считать гиперинфляцией, зависит от определения, но это, безусловно, так выглядит».

Население страны, где, по данным Венесуэльской финансовой обсерватории, 86% граждан находились за чертой бедности в 2024 году, со страхом вспоминает период гиперинфляции 2016−2019 годов, который заставил миллионы людей эмигрировать.

Внешнее давление

Экономический кризис разворачивается на фоне усиления военного присутствия США у побережья страны, где американские военные корабли проводят операции против судов, подозреваемых в наркоторговле. В то же время президент США Дональд Трамп публично обдумывает возможность наземных ударов.

Профессор Герра отметил, что тяжелое экономическое положение представляет для Мадуро такую же угрозу, как и любые военные действия со стороны США, поскольку «чем глубже кризис, тем больше людей требуют перемен».

Почему это важно

Боливар фактически потерял любую ценность. Это стимулирует полную долларизацию «черного» рынка и делает выживание для миллионов людей, зависимых от государственных выплат, практически невозможным.

В отличие от кризиса 2016−2019 годов, нынешний коллапс происходит на фоне прямого внешнего давления со стороны США. Сочетание сокрушительной гиперинфляции, тотальной бедности и реальной угрозы военных ударов создает взрывоопасную ситуацию, ставя под сомнение способность Мадуро удерживать контроль над страной в долгосрочной перспективе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
10 ноября 2025, 12:10
#
Вот именно поэтому и важно иметь вооружение и сильную армию, а в идеале- ядерное оружие. Вы можете себе представить, как авианосец США возле северной Кореи вот так будет тусить и угрожать войной? Нет. Почему? Ядерное оружие. Любая страна мира, которая хочет иметь суверенитет- обязана им владеть.
