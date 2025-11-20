Nvidia сообщила о рекордной выручке. Как отреагировали ИИ-акции

Nvidia превзошла прогнозы Уолл-стрит по выручке и прибыли в третьем квартале 2026 финансового года, закончившемся 26 октября. Чипмейкер сообщил 19 ноября, что его выручка увеличилась в годовом выражении на 65% — до рекордных $57,01 млрд. Аналитики, по данным LSEG, ожидали, что показатель составит $54,92 млрд, передает CNBC. Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,3, тогда как на Уолл-стрит рассчитывали на $1,25.

Прогноз по выручке

В текущем квартале, по прогнозу Nvidia, ее выручка вырастет до $65 млрд плюс-минус 2%. Даже нижняя граница этого диапазона — $63,7 млрд — превышает консенсусную оценку аналитиков, они предсказывали $61,66 млрд, отмечает CNBC. Именно сильный прогноз по продажам разогнала акции чипмейкера после публикации отчета, считает Bloomberg.

Ключевым направлением для Nvidia остаются поставки оборудования для дата-центров. Выручка в этом сегменте за год прибавила 66% и также побила рекорд, составив $51,2 млрд. Из этой суммы на ИИ-чипы пришлось $43 млрд, а продажа оборудования, позволяющего соединять сотни чипов в один вычислительный кластер, принесла $8,2 млрд.

Компания выделяет робототехнику как одно из наиболее перспективных направлений роста. Продажи в подразделении автомобильных решений и робототехники в прошлом квартале выросли на 32% и составили $592 млн.

«Продажи Blackwell бьют рекорды, а облачные GPU распроданы, — заявил в пресс-релизе глава компании Дженсен Хуанг. — Спрос на вычисления продолжает ускоряться и накапливаться как в обучении, так и в инференсе — оба направления растут экспоненциально. Мы вошли в благоприятный цикл развития ИИ. Экосистема И И быстро масштабируется: все больше новых создателей базовых моделей, больше стартапов в сфере ИИ, в большем числе отраслей и стран. ИИ делает все, везде и сразу».

Так, комментируя в ходе конференц-звонка с инвесторами сделку с Anthropic, в рамках которой Nvidia инвестирует в ИИ-стартап до $10 млрд, Хуанг отметил, что теперь все крупные ИИ-модели работают на технологиях Nvidia. «Мы запускаем их все», — сказал он.

Реакция рынка Котировки Nvidia подскочили на постмаркете почти на 5,7%. Подорожали и другие акции, связанные с ИИ.

Бумаги поставщика облачных вычислений CoreWeave выросли на расширенных торгах на 7%, Nebius — на 5%, а облачного гиганта Oracle на — 2,5%.

Акции чипмейкеров AMD и Micron поднялись примерно на 2,7%, Broadcom — на 2,2%.

Котировки контрактного производителя чипов Nvidia — Taiwan Semiconductor прибавили 2,7%, а сборщика серверов на базе этих процессоров — Super Micro Computer — 4,2%.

Бумаги разработчика ИИ для военных и гражданских компаний Palantir подорожали на 3,2%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в плюсе, биржевые контракты на технологический Nasdaq Composite подскочили сразу на 1,5%, но затем чуть сократили рост. Фонд, отслеживающий индекс Nasdaq 100, прибавил 1% в ходе расширенной сессии, а фонд, ориентированный на полупроводниковый сектор, вырос на 2,9%, передает Bloomberg.

Что говорят аналитики

«Это практически идеальный отчет и прогноз, — написала директор по исследованиям в XTB Кэтлин Брукс. — Они показывают, что спрос на продукцию Nvidia будет продолжать расти и может превзойти ожидания».

Nvidia «побила» два ключевых показателя, которые больше всего тревожили инвесторов: спрогнозировала выручку в районе $65 млрд, а валовую маржу на уровне 74,8% по итогам текущего квартала, заявил Bloomberg аналитик Wedbush Securities Мэтт Брайсон.

Сильные результаты за третий квартал и особенно оптимистичный прогноз на четвертый — оба оказались выше консенсуса и лучше ожиданий большинства крупных инвесторов, что указывает на более быстрый разгон чипа новейшего чипа GB300, отметил старший технологический аналитик Bloomberg Intelligence Кунджан Собхани.

Дэн Морган из Synovus Trust напомнил, что до публикации отчета инвесторов волновали оправданность многомиллиардных капзатрат на ИИ, вопросы «циклического» финансирования и усиливающаяся конкуренция.

«Эти вопросы не сняты, но результаты дают инвесторам уверенность, что Nvidia продолжает работать на очень высоком уровне. Проблемы пока что можно отложить до отчетности за четвертый квартал», — предупредил аналитик.

В Vital Knowledge заявили, что отчет «должен утихомирить скептиков и помочь проложить путь для ралли в конце года».

Почему Nvidia так важна для всего рынка

Nvidia стала главным бенефициаром революции искусственного интеллекта, производя чипы, необходимые для обучения нейросетей.

Ее отчетность сейчас воспринимается инвесторами как лакмусовая бумажка для всего технологического сектора. Если Nvidia покажет результаты хуже прогнозов, это может быть истолковано как сигнал, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта утихает, а инвестиции крупных корпораций в ИИ не окупаются так быстро, как ожидалось. Поскольку акции техгигантов занимают огромную долю в индексах S&P 500 и Nasdaq, падение Nvidia автоматически влечет за собой весь рынок в красную зону.