Рынки в ожидании: Уолл-стрит замер перед отчетом Nvidia

Фьючерсы на американские акции стабилизировались утром в среду после очередного падения на Уолл-стрит. Внимание инвесторов приковано к квартальному отчету технологического гиганта Nvidia, который будет опубликован после закрытия торгов. Акции компании накануне упали на 3%, что стало частью масштабной распродажи в технологическом секторе, спровоцированной ростом неопределенности вокруг бума искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal 19 ноября.

Фактор Nvidia и сигналы от ФРС

Реакция рынка на финансовые результаты Nvidia станет ключевым фактором, который определит дальнейшее направление движения индексов. Помимо корпоративных новостей, трейдеры ожидают важные макроэкономические данные. В частности, будут обнародованы протоколы октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут дать подсказки относительно будущей политики процентных ставок. Также в четверг перед открытием рынка ожидается публикация отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

На момент написания новости фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,1%, на Dow Jones — остались без изменений, а на технологический Nasdaq — поднялись на 0,1%.

Ситуация в Европе и Азии

На международных площадках наблюдается смешанная динамика:

Европа: Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,2% вскоре после открытия. Британский индекс FTSE 100 также потерял 0,2%, хотя акции золотодобывающих и серебряных рудников выросли на фоне подорожания драгоценных металлов.

Азия: Торги завершились разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng упал на 0,4%, тогда как китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,6% из-за падения акций коммунальных предприятий. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%, при этом доходность государственных облигаций Японии достигла многолетних максимумов — рынок опасается, что новые государственные стимулы создадут дополнительную нагрузку на бюджет страны.

Валюты, криптоактивы и сырье

Доллар США несколько ослабил позиции, поскольку инвесторы разделились во мнениях относительно того, решится ли ФРС на снижение ставок в декабре. Индекс доллара (DXY) снизился на 0,1% до отметки 99,504. Доходность казначейских облигаций США практически не изменилась.

Британский фунт немного подешевел после выхода данных об инфляции в Великобритании, которая замедлилась в соответствии с ожиданиями. Это укрепило уверенность рынка в том, что Банк Англии снизит ставки в декабре (вероятность этого оценивается в 79%). Доходность 10-летних британских облигаций снизилась до 4,535%.

Биткойн продолжает демонстрировать слабость. Во вторник он достиг почти семимесячного минимума ($89 286), а по состоянию на утро среды торговался на уровне $91 841 (-0,7%).

Нефть подешевела на фоне сообщений о росте запасов сырья в США. Марки Brent и WTI потеряли по 1%, опустившись до $64,28 и $60,09 за баррель соответственно. Сдерживающим фактором для более глубокого падения остаются опасения относительно стабильности поставок из России.

Почему Nvidia так важна для всего рынка

Nvidia стала главным бенефициаром революции искусственного интеллекта, производя чипы, необходимые для обучения нейросетей.

Ее отчетность сейчас воспринимается инвесторами как лакмусовая бумажка для всего технологического сектора. Если Nvidia покажет результаты хуже прогнозов, это может быть истолковано как сигнал, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта утихает, а инвестиции крупных корпораций в ИИ не окупаются так быстро, как ожидалось. Поскольку акции техгигантов занимают огромную долю в индексах S&P 500 и Nasdaq, падение Nvidia автоматически влечет за собой весь рынок в красную зону.