українська
19 ноября 2025, 18:36

Мировой долг достиг $111 триллионов: Украина в двадцатке стран с наибольшей долговой нагрузкой

Глобальный государственный долг достиг критической отметки в 111 триллионов долларов в 2025 году, что составляет 94,7% от объема всей мировой экономики (ВВП). Количество стран, которые живут «в долг», растет, а обслуживание этих обязательств становится все более дорогостоящим, поглощая средства, которые могли бы пойти на социальные нужды. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет МВФ.

Глобальный государственный долг достиг критической отметки в 111 триллионов долларов в 2025 году, что составляет 94,7% от объема всей мировой экономики (ВВП).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Клуб должников: кто виноват больше всего

Ситуация с долговой нагрузкой в мире настолько обострилась, что 23 страны в настоящее время имеют долг, превышающий размер их экономики (более 100% ВВП). Среди них есть два государства, которые должны в два раза больше, чем способны заработать за год.

Лидером антирейтинга остается Япония с показателем 230% долга к ВВП. Хотя это незначительное снижение по сравнению с апрельским прогнозом (235%), ситуация остается сложной. Новый премьер-министр страны планирует возродить политику, предусматривающую мягкую монетарную политику и миллиардные субсидии. Это вряд ли уменьшит долговую гору, хотя японский фондовый рынок уже отреагировал на эти планы историческими рекордами.

На втором месте находится охваченный войной Судан (222%), а замыкает тройку лидеров Сингапур (176%).

Ситуация на Западе и в Украине

  • В Европе самая сложная ситуация в Греции (147% ВВП), что почти вдвое превышает средний показатель по региону. За ней следует Италия (137%), хотя ей удалось несколько уменьшить нагрузку по сравнению с пиковыми значениями 2020 года.
  • Соединенные Штаты занимают 11-е место в мире. Долг США составляет 125% от ВВП, и прогнозы неутешительны: текущий федеральный бюджет ежегодно добавляет к общей сумме долга (которая уже достигла $38 трлн) еще по $1,8 трлн дефицита.
  • Украина в этом списке занимает 16-е место. Соотношение государственного долга к ВВП страны достигло 109%. Это ставит Украину в один ряд с такими развитыми экономиками, как Канада (114%) и Бельгия (108%), но природа этого долга разная — в нашем случае ключевым фактором стала война.

Цена жизни в кредит

Рост соотношения долга к ВВП имеет прямые последствия для качества жизни граждан. Обслуживание кредитов становится дороже из-за высоких процентных ставок. Поразительный факт: более 3,4 миллиарда человек живут в странах, где правительства тратят на выплату процентов по долгам больше денег, чем на образование или здравоохранение.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
