Мировой долг достиг $111 триллионов: Украина в двадцатке стран с наибольшей долговой нагрузкой

Глобальный государственный долг достиг критической отметки в 111 триллионов долларов в 2025 году, что составляет 94,7% от объема всей мировой экономики (ВВП). Количество стран, которые живут «в долг», растет, а обслуживание этих обязательств становится все более дорогостоящим, поглощая средства, которые могли бы пойти на социальные нужды. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет МВФ.

Клуб должников: кто виноват больше всего

Ситуация с долговой нагрузкой в мире настолько обострилась, что 23 страны в настоящее время имеют долг, превышающий размер их экономики (более 100% ВВП). Среди них есть два государства, которые должны в два раза больше, чем способны заработать за год.

Лидером антирейтинга остается Япония с показателем 230% долга к ВВП. Хотя это незначительное снижение по сравнению с апрельским прогнозом (235%), ситуация остается сложной. Новый премьер-министр страны планирует возродить политику, предусматривающую мягкую монетарную политику и миллиардные субсидии. Это вряд ли уменьшит долговую гору, хотя японский фондовый рынок уже отреагировал на эти планы историческими рекордами.

На втором месте находится охваченный войной Судан (222%), а замыкает тройку лидеров Сингапур (176%).

Ситуация на Западе и в Украине

В Европе самая сложная ситуация в Греции (147% ВВП), что почти вдвое превышает средний показатель по региону. За ней следует Италия (137%), хотя ей удалось несколько уменьшить нагрузку по сравнению с пиковыми значениями 2020 года.

Соединенные Штаты занимают 11-е место в мире. Долг США составляет 125% от ВВП, и прогнозы неутешительны: текущий федеральный бюджет ежегодно добавляет к общей сумме долга (которая уже достигла $38 трлн) еще по $1,8 трлн дефицита.

Украина в этом списке занимает 16-е место. Соотношение государственного долга к ВВП страны достигло 109%. Это ставит Украину в один ряд с такими развитыми экономиками, как Канада (114%) и Бельгия (108%), но природа этого долга разная — в нашем случае ключевым фактором стала война.

Цена жизни в кредит

Рост соотношения долга к ВВП имеет прямые последствия для качества жизни граждан. Обслуживание кредитов становится дороже из-за высоких процентных ставок. Поразительный факт: более 3,4 миллиарда человек живут в странах, где правительства тратят на выплату процентов по долгам больше денег, чем на образование или здравоохранение.