Как первая женщина во главе Японии будет спасать страну от плохой инфляции и Трампа

Избрание Санаэ Такаичи, первой женщины-премьер-министра в истории Японии, привело к настоящему землетрясению на финансовых рынках. Пока фондовый индекс Nikkei 225 достиг невиданной высоты более чем в 52 000 пунктов, подпитываясь эйфорией от «Ралли Такаичи», национальная валюта — иена — стремительно падает, пробив психологическую отметку в 154 иены за доллар . Причина этого раскола — «Санаэномика» — амбициозная и крайне противоречивая экономическая программа нового премьера. Такаичи предлагает бороться со стремительной инфляцией с помощью… еще большей инфляции: массивных государственных расходов и давления на центральный банк.

Политическое землетрясение и шаткий трон Такаичи

Чтобы понять, почему рынки реагируют так бурно, нужно сначала понять, как Санаэ Такаичи, 64-летняя жесткая консерваторша и протеже покойного Синдзо Абэ, вообще оказалась у власти.

Абэ — бывший премьер-министр Японии, занимавший этот пост рекордное время — 9 лет.

Ее приход — это не триумф либеральных реформ. Это, по словам аналитиков, акт отчаяния правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). После ряда коррупционных скандалов и недовольства населения ростом цен, рейтинги партии упали до катастрофических уровней. ЛДП, потеряв большинство в обеих палатах парламента, сделала ставку не на компромисс, а на «правый поворот», избрав лидером Такаичи, известную своими «ястребиными» взглядами, в надежде консолидировать консервативный электорат.

Этот шаг повлек немедленные последствия. Идеологическая бездна заставила центристскую партию «Комейто» разорвать 26-летний коалиционный альянс с ЛДП. Пацифисты из Комейто не смогли смириться с планами Такаичи по удвоению оборонных расходов и пересмотру конституции.

Утратив большинство, Такаичи была вынуждена срочно искать нового союзника. Им стала правая, либертарианская Японская инновационная партия (JIP). Но есть проблема: даже с JIP, у новой коалиции нет стабильного большинства. По факту, Такаичи возглавляет «правительство меньшинства».

Это создает колоссальный риск. JIP согласилась поддерживать Такаичи «извне кабинета», не входя в правительство и не беря на себя ответственность. Это дает им «золотую акцию»: они могут блокировать любой закон, особенно столь противоречивый, как гигантский пакет стимулов, на котором держится вся «Санаэномика».

Что такое «Санаэномика»?

В своей первой программной речи Такаичи объявила главным врагом инфляцию и рост стоимости жизни. Но метод, который она выбрала для этой борьбы, шокировал экономистов.

Вместо того чтобы «охлаждать» экономику (повышать ставки и сокращать расходы), Такаичи предложила диаметрально противоположное: новый массивный пакет экономических стимулов объемом, который, как ожидается, превысит 13,9 триллионов иен (около 92 млрд долларов).

Эти деньги, которые правительство планирует взять взаймы, пойдут на снижение налогов на топливо, налоговые каникулы и прямые выплаты домохозяйствам. По сути, «Санаэномика» — это тот же набор инструментов (огромные государственные расходы плюс ультрадешевые деньги от центрального банка), который использовал Синдзо Абэ в 2012 году.

Но есть одно критическое отличие. Абэ боролся с дефляцией (падением цен) и стагнацией. Такаичи пытается применить те же проинфляционные инструменты для борьбы с инфляцией, которая в Японии уже более трех лет держится выше целевого показателя в 2%.

Японская инфляция/Источник: Trading Economics

Логика Такаичи заключается в том, что текущая инфляция является «плохой» (вызванная внешними ценами на энергию). Она же хочет стимулировать спрос, заставить компании повышать зарплаты и таким образом создать «добрую», устойчивую инфляцию, управляемую внутренним спросом.

Большинство аналитиков считают эту стратегию крайне рискованной. По их мнению, вливание 13,9 трлн иен в уже перегреваемую экономику — это классический пример «подливания масла в огонь». Это не только не усмирит цены, но может раскрутить инфляционную спираль, ухудшить гигантский государственный долг Японии и, в конце концов, заставить Банк Японии действовать еще более агрессивно в будущем.

Рынки реагируют: эйфория, страх и ловушка для ЦБ

Реакция рынков на этот спорный план была мгновенной и полярно противоположной.

Акции (Nikkei 225): Абсолютная эйфория

Японский фондовый рынок встретил «Санаэномику» с аплодисментами. Избрание Такаичи спровоцировало мощное «Ралли Такаичи». Индекс Nikkei 225 не просто вырос — он установил новый исторический рекорд, взлетев свыше 52 000 пунктов.

Индекс Nikkei 225/Источник: Google

Эта эйфория питается двумя простыми вещами, которые обожают инвесторы:

1. Обещание стимулов: Десятки миллиардов долларов, которые правительство будет вливать в экономику, поддержат корпоративную прибыль и государственные заказы.

2. Слабая иена: Одновременное падение иены является невероятным подарком для японских гигантов-экспортеров (автопроизводители, электроника). Их зарубежная прибыль при конвертации в иену автоматически растет, а их продукция становится более дешевой и конкурентоспособной в мире.

Облигации: Скрытый страх

А вот рынок японских государственных облигаций (JGB) не разделяет оптимизма. Для них «Санаэномика» означает только одно: больше долга. Правительство будет финансировать свои стимулы, выпуская новые и новые облигации.

Инвесторы потребовали более высокую плату за риск удержания японского долга. Как следствие — доходность (движущаяся в обратном направлении к цене) 10-летних облигаций JGB взлетела до трехлетнего максимума с доходностью 1,69%. Это четкий вотум недоверия к фискальной политике нового правительства.

Ловушка для Банка Японии

Но самая драматичная история разворачивается вокруг Банка Японии (BoJ). «Санаэномика» не может работать без одного компонента: низких процентных ставок. И Такаичи дала это ясно понять.

Она неоднократно публично заявляла, что категорически против дальнейшего повышения ставок, и даже намекнула, что правительство несет ответственность не только за фискальную, но и за монетарную политику. Это было воспринято, как прямая атака на независимость центрального банка. Глава центробанка Кадзуо Уэда оказался в безвыходной ситуации. Экономика требует от него повышать ставку. Новый премьер требует их удерживать низкими.

Рынок мгновенно понял расклад сил. Если до победы Такаичи вероятность повышения ставки BoJ на заседании 30 октября оценивалась в 60%, то после ее победы она обвалилась до 20%. Инвесторы пришли к выводу, что политика победила экономику.

Так и вышло. 30 октября BoJ сохранил ставку на уровне 0,50. Но это решение не было единогласным. Двое из девяти членов правления проголосовали против, требуя немедленного повышения до 0,75. Это свидетельствует о глубоком расколе внутри ЦБ. Уэда, по сути, взял тактическую паузу, чтобы оценить, насколько разрушительным будет стимулирующий пакет Такаичи.

Судьба иены: «идеальный шторм» и два предохранителя

Для японской иены программа Такаичи — это «идеальный шторм» для девальвации. Сочетание массивных государственных расходов (больше иен в обращении) и низких процентных ставок (делает иену непривлекательной для хранения) является идеальным рецептом для ее ослабления.

Глобальные инвесторы бросились к так называемой «carry trade» — занимать дешевые иены и покупать на них доллары или другие высокоприбыльные активы.

Результат не заставил себя ждать. Пара USD/JPY пробила психологический уровень 150 долларов и достигла 8-месячного минимума, коснувшись отметки в $154.

Курс японской иены в паре с долларом США/Источник: Google

Однако большинство ведущих аналитиков (включая Standard Chartered и HSBC) считают, что потенциал для дальнейшего падения иены ограничен. Существует два мощных предохранителя, которые удерживают ее от полного коллапса.

Предохранитель № 1: Риск валютной интервенции

Если иена продолжит падение и приблизится к уровню $155, рынок ожидает, что Министерство финансов (возглавляемое новым министром Сацуки Катаяма) может отдать приказ BoJ провести прямую валютную интервенцию — то есть начать массовую продажу долларов из своих резервов и скупку иены, чтобы искусственно повысить ее курс. Катаяма уже выступила с предупреждением об «односторонних движениях валюты».

Предохранитель № 2: Риск Дональда Трампа

Это более сложный, но более мощный риск. Санаэ Такаичи строит свою внешнюю политику на тесном личном альянсе с президентом США Дональдом Трампом. Трамп, как известно, ненавидит то, что он считает «нечестными» валютными курсами, которые вредят американским производителям.

Иена, по некоторым оценкам, уже недооценена на 40% по отношению к доллару. Дальнейшее ее ослабление может быть расценено администрацией Трампа, как искусственная манипуляция для получения торгового преимущества. Это может привести к прямому возмездию: тарифам на чувствительный импорт японских автомобилей.

Такаичи не может позволить себе торговую войну со своим главным союзником. Парадоксально, но именно ее «лучший друг» в Вашингтоне является самым мощным барьером, удерживающим иену от падения.

Геополитика и деньги: куда смотреть инвесторам

Анализ «Санаэномики» показывает, что это не просто экономическая программа. Это, по сути, промышленная и экономическая проекция ее геополитики. Главная цель Такаичи — максимальное усиление альянса с США (прежде всего с администрацией Трампа) для сдерживания Китая и уменьшения экономической зависимости от него.

Недавний визит Трампа в Токио, где лидеры провозгласили «новую золотую эру» и подтвердили инвестиционную сделку на 550 млрд долларов, лишь это подчеркивает. Ключевым элементом стало соглашение о совместной добыче и переработке критических минералов и редкоземельных элементов для разрушения монополии Китая.

Это дает инвесторам четкий сигнал. Самая надежная стратегия в условиях «Санаэномики» — это не покупать весь рынок (который держится на шатких обещаниях стимулов), а делать целевые ставки на конкретные сектора, которые получат гарантированное государственное финансирование и поддержку в рамках альянса с США.

Аналитики выделяют следующие сектора:

1. Оборона и аэрокосмическая ветвь. Такаичи ускорила достижение цели по расходам на оборону до 2% ВВП уже в этом году. Это означает немедленные 1 трлн иен (6,6 млрд долларов) новых контрактов для японских оборонных компаний.

2. Технологии (полупроводники, ИИ). Достижение «экономической безопасности» и технологического суверенитета — личный приоритет Такаичи. Этот сектор получит огромные инвестиции в рамках соглашений с США по де-рискингу от Китая.

3. Энергетика и инфраструктура. Такаичи четко определила развитие ядерной энергетики нового поколения и энергетической инфраструктуры, как стратегический приоритет национальной безопасности.

Влияние на США и мир

Политика нового премьера может повлиять не только на экономику Японии, но и на ситуацию на глобальных рынках из-за повышения доходности внутренних облигаций. Дело в так называемом керри-трейде. Под этим термином скрывается инвестиционная стратегия, когда инвесторы берут средства взаймы в одном месте под низкие проценты и инвестируют в другом с более высокой доходностью.

На этом долгое время зарабатывали японские инвесторы, занимая иену в местных банках и инвестируя ее в американские долговые бумаги. А кто более рисковый — шел на рынок акций.

В то же время повышение доходности ценных бумаг на внутреннем рынке снижает привлекательность керри-трейда. Теперь все больше денег остается внутри страны, а их приток на американский рынок, соответственно, снижается.

На фоне перегретости акций США, нестабильности экономики и политики Трампа это может стать очередным шагом к обвалу рынка. Правда, желание Такаичи удерживать низкие ставки должно оставить возможности для заработка инвесторов за океаном и, соответственно, в дальнейшем будет подпитывать Америку.

Рискованная игра с высокими ставками

Премьерство Санаэ Такаичи начинается с игры с чрезвычайно высокими ставками. Она поставила все на противоречивую экономическую политику, которая может либо чудом трансформировать японскую экономику, либо окончательно столкнуть ее в бездну инфляции и долга.

Для инвесторов ключевые риски очевидны. Главный из них — политический. «Ралли Такаичи» держится на ожидании стимулов. Но сможет ли его правительство меньшинства вообще протащить этот бюджетный пакет через парламент? Если нет, эйфория на фондовом рынке может также быстро исчезнуть, как и появилась.

В то же время ее геополитический курс создает четкие долгосрочные возможности. Компании в сферах обороны, технологий и стратегической энергетики, вероятно, будут процветать, независимо от краткосрочной политической турбулентности, поскольку они опираются на двойной фундамент: внутренние государственные приоритеты и незыблемый альянс безопасности со Соединенными Штатами.