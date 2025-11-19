Multi от Минфин
19 ноября 2025, 18:07

TikTok будет вознаграждать пользователей за ограничение скроллинга ленты

TikTok разворачивает целый ряд новых функций для улучшения цифрового благополучия и психического здоровья пользователей. Среди них — журнал афирмаций и генератор фоновых звуков. Социальная сеть также вводит систему бейджей, чтобы поощрять пользователей контролировать свое время, проведенное в приложении. Об этом сообщает TechCrunch.

TikTok будет вознаграждать пользователей за ограничение скроллинга ленты
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания обновила страницу управления экранным временем, добавив следующие инструменты:

  • Журнал афирмаций: Содержит более 120 положительных подсказок, которые помогут пользователям определить намерение в день.
  • Генератор звуков: Позволяет включать успокаивающие звуки, например дождь или океанские волны.
  • Модуль дыхательных упражнений.

Бейджи как поощрение

TikTok впервые вводит цифровые бейджи для награждения тех пользователей, которые соблюдают установленные лимиты использования платформы, в частности подростков. Такой подход был выбран после анализа академической литературы, который показал, что чрезмерно ограничительные инструменты могут оказать негативное влияние на подростков.

Чтобы заработать бейдж, пользователи должны выполнить ряд миссий:

  • Миссия сна: Избегать использования приложения в ночное время.
  • Установка лимита: Используйте приложение только в пределах установленного дневного лимита.
  • Использование новых инструментов для медитации и просмотра еженедельного отчета об экранном времени.

Читайте также: Китай одобрил соглашение по TikTok, в США ожидают завершение через несколько месяцев

TikTok также привлекает к этой странице контент от криэйторов, обсуждающих ограничение экранного времени и настройки родительского контроля.

Компания отметила, что такой поощрительный подход в отличие от строгих ограничений положительно воспринимается подростками. По результатам тестирования журнал афирмаций стал самым популярным инструментом среди новых функций.

TikTok заявил, что будет отображать ссылки на эти инструменты, когда кто-нибудь будет пользоваться приложением ночью или когда достигнет своего ежедневного лимита времени, проведенного перед экраном.

В июле компания запустила новые инструменты родительского контроля, предоставляя родителям возможность блокировать определенные аккаунты и получать уведомления, когда подростки загружают публичное видео или историю. За последний месяц технологические компании, включая Meta, YouTube, OpenAI и Discord, добавили новые инструменты безопасности для повышения безопасности подростков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
