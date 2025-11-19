От корма для кошек до гаджетов: что украинцы покупают на «Черную пятницу»

Украинцы активно приобщаются к мировому тренду «Черной пятницы». Аналитики маркетплейса Rozetka проанализировали, что действительно оказывается в корзинах покупателей во время главной распродажи года.

Потребители чаще всего добавляют в списки желаний накануне «Черной пятницы» смартфоны, ноутбуки, наушники, детские конструкторы и мобильные батареи. Если говорить о реальных покупках, то в 2024 году лидерами по количеству проданных единиц стали не только гаджеты. В топ попали корма для кошек, алкогольные напитки, кабели и адаптеры, а также новогодние подарки.

Во время акций в 2024 году на Rozetka продавали товары даже за несколько гривен, в том числе аксессуары для авто и хозяйственные мелочи.

Самые дорогие покупки

Самой дорогой покупкой стал игровой ноутбук MSI Titan за 284475 грн.

На втором месте телевизор Samsung почти за 280 тысяч гривен.

Региональные особенности

Самыми активными покупателями традиционно остаются жители Киева, Киевской области, Одессы, Львова и Днепра. Топ категорий в этих регионах похож: корм для кошек, новогодние подарки, алкогольные напитки, кофе, зубная паста.

Несмотря на рост интереса к локальным брендам за год, в период «Черной пятницы» доля продаж товаров украинского производства остается стабильной. Люди, прежде всего, ищут выгодные предложения в своих привычных категориях: технике, косметике, товарах для дома.

Прогноз на 2025 год

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году снова будет преобладать комбинация практических и энергоснабжающих покупок:

Товары для животных и бытовые мелочи.

Сезонные товары (новогодние подарки).

Зарядные станции, павербанки, генераторы и аккумуляторы.

Ожидается, что технику по-прежнему будут добавлять в список желаний, но в реальные покупки чаще будут попадать аксессуары и периферия.

Для успешного шопинга эксперты советуют добавлять товары в вышлисты заранее, отслеживать цены и быстро действовать в первые часы распродажи.