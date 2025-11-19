Multi от Минфин
От корма для кошек до гаджетов: что украинцы покупают на «Черную пятницу»

Украинцы активно приобщаются к мировому тренду «Черной пятницы». Аналитики маркетплейса Rozetka проанализировали, что действительно оказывается в корзинах покупателей во время главной распродажи года.

От корма для кошек до гаджетов: что украинцы покупают на «Черную пятницу»
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потребители чаще всего добавляют в списки желаний накануне «Черной пятницы» смартфоны, ноутбуки, наушники, детские конструкторы и мобильные батареи. Если говорить о реальных покупках, то в 2024 году лидерами по количеству проданных единиц стали не только гаджеты. В топ попали корма для кошек, алкогольные напитки, кабели и адаптеры, а также новогодние подарки.

Во время акций в 2024 году на Rozetka продавали товары даже за несколько гривен, в том числе аксессуары для авто и хозяйственные мелочи.

Самые дорогие покупки

Самой дорогой покупкой стал игровой ноутбук MSI Titan за 284475 грн.

На втором месте телевизор Samsung почти за 280 тысяч гривен.

Читайте также: Скидки на Черную пятницу уже не привлекают 64% украинцев — Inweb

Региональные особенности

Самыми активными покупателями традиционно остаются жители Киева, Киевской области, Одессы, Львова и Днепра. Топ категорий в этих регионах похож: корм для кошек, новогодние подарки, алкогольные напитки, кофе, зубная паста.

Несмотря на рост интереса к локальным брендам за год, в период «Черной пятницы» доля продаж товаров украинского производства остается стабильной. Люди, прежде всего, ищут выгодные предложения в своих привычных категориях: технике, косметике, товарах для дома.

Прогноз на 2025 год

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году снова будет преобладать комбинация практических и энергоснабжающих покупок:

  • Товары для животных и бытовые мелочи.
  • Сезонные товары (новогодние подарки).
  • Зарядные станции, павербанки, генераторы и аккумуляторы.

Ожидается, что технику по-прежнему будут добавлять в список желаний, но в реальные покупки чаще будут попадать аксессуары и периферия.

Для успешного шопинга эксперты советуют добавлять товары в вышлисты заранее, отслеживать цены и быстро действовать в первые часы распродажи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
