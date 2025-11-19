В Германии рекордное количество людей не имеет постоянного жилья — 1,03 миллиона по состоянию на 2024 год, примерно четверть из них — это дети и подростки. Об этом сообщила ассоциация BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), помогающая бездомным, пишет DW.
В Германии количество людей без жилья превысило миллион
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По классификации BAG W, лица без постоянного места жительства — это те, кто не имеет договора аренды и не владеет недвижимостью. Они живут в приютах для беженцев, других социальных заведениях, у друзей или родственников. Бездомные — это те, кто не имеет ни одного жилья и вынужден ночевать на улице.
В ассоциации отметили, что около 56 тысяч человек в 2024 году были бездомными.
В 2023 году в первую категорию входили 928 тысяч человек, во вторую — 54 тысячи. Приблизительно 80 процентов лиц без жилья не имеют гражданства Германии. Из них 55 тысяч — граждане стран Европейского Союза.
Причины — задолженность за аренду и ссоры с соседями
Чаще всего в отсутствие постоянного жилья в 2024 году приводили задолженность за арендную плату и коммунальные услуги, конфликты с соседями, развод или расставание с партнером, а также переезд.
Власти Германии обязаны предоставлять временное убежище тем, кто остался без крова. Но многие предпочитают оказаться на улице, поскольку приюты часто не могут гарантировать конфиденциальность и безопасность.
Читайте: В 2026 году в Германии каждый третий евро, уплаченный в виде налогов, пойдет на выплату пенсий
«Отсутствие жилья в Германии достигло рекордного уровня, и конца этому не видно», — заявила глава BAG W Сюзанне Гаманн.
«Причины хорошо известны: недостаток доступного жилья, бедность и угрожающее сокращение финансирования системы социального обеспечения. Если политики и общество не примут решительных мер, еще больше людей лишатся жилья», — подчеркнула она.
План действий для преодоления проблемы
В конце апреля 2024 года правительство Германии впервые опубликовало национальный план действий, направленный на полное преодоление проблемы отсутствия жилья до 2030 года.
Документ, в частности, предусматривал государственное финансирование строительства социального жилья, борьбу с дискриминацией на рынке недвижимости, а также помощь в доступе к страхованию и консультациям.
В то же время специалисты пришли к согласию, что необходимо принять ряд конкретных мер, которых правительство избегало. К примеру, установить квоты для бездомных в новом социальном жилье.
Читайте: В Германии минимальная оплата труда вырастет до 14,60 евро в час
Как отмечали эксперты, правительство также могло бы постановить, что определенную часть средств на строительство соцжилья следует перенаправить на размещение лиц, не имеющих дома.
Комментарии