В Украине дешевеют BMW и Mercedes: почему на самом деле обвалились цены на элитные авто

На отечественном авторынке резко снизилась доля премиального сегмента . По данным консалтинговой компании Autoconsulting, по итогам 10 месяцев этого года, продажи элитных авто занимали лишь 14−15% в общей структуре реализации новых машин. И это при том, что в первые месяцы 2025 года на них приходилось почти треть рынка продаж новых транспортных средств.

Как говорит руководитель Autoconsulting Олег Омельницкий, главная причина спада в премиальном сегменте — изменение предпочтений украинских водителей. Они все чаще выбирают электрокары из Китая, а не Mercedes, Audi или BMW.

На рынке вторичных перепродаж эта тенденция уже начинает сказываться на ценниках. Владельцы месяцами не могут продать свои элитные авто, поэтому вынуждены давать скидки.

«Минфин» разбирался, почему украинцы охладели к машинам премиум-класса, и как это сказывается на ценниках.

Lexus и Mercedes вышли из моды

Премиальный сегмент на украинском авторынке начал стремительно расти в первый год войны. Тогда этому способствовал период льготной растаможки, что позволило водителям завозить дорогие машины из Европы фактически без налогов.

В итоге в 2022 году доля премиум-сегмента достигла рекордных на тот момент 17,5% рынка. Но «разгон» продаж элитных машин на этом не остановился. В 2023 году их доля составила уже 20,4%, а продажи, по сравнению с 2022 годом, выросли на 90%. По некоторым маркам рост продаж был еще больше. К примеру, BMW нарастила объемы реализации в несколько раз, а успешный рывок продукции баварского автопрома в воюющей Украине стал темой расследований западных СМИ.

Отметим, что рекордные продажи BMW объяснялись, в том числе, наличием нескольких партий «стоковых» авто выпуска прошлых лет, которые предлагались в Украине по хорошим ценам. Плюс сработала программа кредитования.

В прошлом году тяга украинцев к роскошной технике пошла на спад. Это притормозило рекордную динамику премиального сегмента авто, но он все равно оставался в плюсе. По итогам 2024 года, прирос, по сравнению с 2023 годом, на 10%, а доля в структуре продаж новых автомобилей составила 21%.

С начала 2025 года продажи премиальных машин тоже стали разгоняться. К примеру, по итогам января, они выросли на рекордные 31,8%.

Но уже с февраля интерес покупателей к дорогим авто начал затухать. Скажем, по данным Autoconsulting, в феврале 2025 года объемы реализации премиальных авто выросли на 10,2%, в марте — на 7,7%, в апреле был краткосрочный рывок (плюс 14,2%), в мае — на 0,2%.

С лета этот сегмент и вовсе ушел в минус — в июне на 16,4%, в июле — на 23,7%, в августе — на 29,3%. Это при том, что в целом авторынок в эти месяцы рос в объемах.

Осенью премиум-сегмент немного стабилизировался (рост продаж до 0,3% в сентябре и 0,2% в октябре). Что, впрочем, не спасло общую ситуацию. По итогам 10 месяцев, его доля в общих автопродажах уменьшилась до 14−15%. То есть за последний год продавцы элитных иномарок потеряли почти 7% рынка.

По словам Омельницкого, плохая ситуация практически по всем премиальным брендам. Скажем, BMW недосчитался 22,8% от прошлогодних продаж, Lexus — 17,6%, Mercedes — 16%, Jaguar — более 80%.

Это при том, что в октябре на авторынке зафиксировали рекордные продажи новых машин — порядка 8 тысяч штук, что на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему украинцы так резко охладели к элитным авто?

Китайский разгон

Главная причина резкого обвала в премиальном сегменте иномарок — изменение предпочтений украинских водителей. Вместо BMW, Lexus и Mercedes, они стали покупать китайские электрокары.

«К примеру, рекордно взлетели продажи автомобилей Zeekr, который, по итогам октября, занял 8 место в топ-10 самых продаваемых марок, а в ноябре может переместиться на шестую строку, потеснив BMW», — говорит Омельницкий.

В октябре в Украине было реализовано около 300 новых Zeekr, против 311 BMW. Доли рынка этих марок составили 3,6% и 3,9% соответственно. Но доля BMW за 10 месяцев этого года упала более чем на 13%, а у Zeekr, наоборот, выросла на 13,4%.

«За противостоянием BMW-Zeekr стоит присмотреться автогигантам, потому что такая ситуация, как сейчас складывается на нашем рынке, охватит и Европу. Китайских авто там пока меньше, чем у нас, так как действуют и тарифные, и нетарифные ограничения. И не позволяет китайскому автопрому развернуться в ЕС на полную.

Но в последующие годы ситуация может резко измениться, так как европейские производители не всегда успевают за коллегами из Поднебесной. Кроме того, их авто нередко в 2−3 раза дороже", — отметил Омельницкий.

Главное, что двигает продажи «китайцев» в Украине, — их сравнительно невысокий ценник. Скажем, новый электромобиль BYD в хорошей комплектации реально приобрести за $20 тыс., а Zeekr — за $50 тыс., что минимум в два раза дешевле, чем европейские авто такого же уровня.

Понятно, что привлекательные ценники на электрокары обеспечивают, в том числе, и льготы по растаможке, которые действуют в Украине до конца 2025 года (на электромобили нет НДС и ввозной пошлины, нужно заплатить только небольшой акцизный сбор в несколько сотен евро).

К слову, чем ближе 2026 год, тем более активно растет спрос на электромобили, в частности, китайские. Некоторые посредники на фоне ажиотажа уже стали повышать цены на авто, которые есть в наличии: просят заплатить на $1−3 тыс. больше, и покупатели на это идут.

Но даже по окончанию «льготного периода» китайские авто не потеряют своего ценового преимущества (особенно с учетом планов дилеров заполнить склады как минимум на полгода вперед).

Поэтому, как прогнозируют эксперты, в последующие месяцы стагнация премиального сегмента новых авто, скорее всего, продолжится. Как и взрывной рост китайских «электричек».

Как рассказали «Минфину» в компании «УКРАВТО Групп» (официальный импортер Mercedes в Украине), за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 60 654 новых авто, что на 3% больше, чем годом ранее.

«Но главным фактором формирования позитивной динамики на рынке новых легковых авто является «разогретый» спрос на электромобили, преимущественно китайские. Без учета этого количества авто, рынок новых машин не только не вырос бы, но и сократился, по сравнению с прошлым годом, на 6−8%, как и премиальный сегмент.

По нашим оценкам, из 6,5 тысяч электромобилей, реализованных в августе — октябре, через сети официальных дилеров продали только 6%, остальные объемы идут через разного рода «альтернативных» частных импортеров", — отметили в «УКРАВТО Групп».

Омельницкий говорит, что уже начинают всплывать проблемы, связанный с резким ростом продаж электрокаров.

«Далеко не все продавцы, даже те, что называют себя официальными представителями производителей в Украине, развивают сервис. Многие просто заключают договора с „гаражными“ СТО, не обеспечивая ни обучение мастеров, ни наличия запчастей. Поэтому водители рискуют столкнуться с тем, что при поломках им придется месяцами ждать нужную запчасть», — говорит Омельницкий.

Премиум-распродажа

Резкая смена настроений украинских водителей, которая наиболее заметна на рынке новых авто, уже начинает отражаться и на сегменте внутренних перепродаж.

По данным руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, на рынке внутренних перепродаж доминируют автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые авто занимают более 42% этого рынка, дизельные — порядка 30%, а вот популярные среди покупателей электрокары — всего 4,3%.

То есть большинство украинцев продают «обычные» авто, тогда как потенциальные покупатели охотятся за «электричками».

Такое несоответствие спроса и предложения уже отразилось на показателях вторичного рынка. Так, в октябре было заключено 77,8 тысяч договоров купли-продажи, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 продаж б/у авто — Volkswagen, Lada, Renault, Skoda. Из премиальных авто в него попали BMW. В топ-10 вошли также Audi и Mercedes.

Но продать элитные б/у авто в последнее время крайне сложно.

Киевлянин Виталий, который специализируется на перепродаже авто, говорит, что не может найти клиентов на несколько BMW с весны этого года.

«Все ищут электрокары по бросовым ценам. Если не хватает денег на новый, заказывают из Европы или США подержанные. На автомобили с ДВС многие водители смотрят как на «динозавров», мол, это вчерашний день. Особенно ярко такие настроения проявляются среди молодых водителей. Чтобы продать тот же BMW на бензине или дизеле, нужно разве что предложить хороший ценник.

Далеко не все продавцы на это идут, так как авто недешевые. Но особого выбора нет — авто или «зависает» и не продается, или уходит со скидкой", — говорит Виталий. По его словам, он уже снизил ценники на свои авто примерно на 10% (2−3 тысячи долларов). «Машины пока не продал, но хотя бы желающие их посмотреть появились», — говорит он.

Отметим, что покупателей, которым не хватает денег на новые электрокары, активно перехватывают поставщики б/у «электричек». В октябре импорт подержанных авто в Украину увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на рекордные 53,4%, (до 25,6 тысяч штук), причем большая часть — авто на электротяге (Tesla, Nissan, KIA и др.).

Поэтому владельцы авто с двигателями внутреннего сгорания, особенно премиальных марок, которые традиционно считаются более дорогими, все чаще готовы сбрасывать цены. «Даже если в объявлениях ценники не меняются, под конкретного покупателя все более охотно уступают до 7−10% от заявленной стоимости авто», — говорит Виталий. То есть на среднестатистическом относительно нестаром (до 8−9 лет) BMW можно сэкономить до 2 тысяч долларов.