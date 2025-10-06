Доля электрокаров на рынке новых авто в Украине удвоилась за год

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил около 63%. Так что их общая рыночная доля сократилась на 16 процентных пунктов, сообщает Укравтопром.

Впервые самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит треть сентябрьских продаж новых авто, в прошлом году было 15,3%.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 36,8% до 31,2%.

Гибриды охватили 20,3% рынка, против 21,5% в сентябре 2024 г. Доля дизельных авто за год снизилась с 26% до 15,3%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

