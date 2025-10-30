Multi от Минфин
30 октября 2025, 9:34

В Германии минимальная оплата труда вырастет до 14,60 евро в час

Правительство Германии решило повысить минимальную оплату труда до 14,60 евро в час. Об этом пишет Bild.

Правительство Германии решило повысить минимальную оплату труда до 14,60 евро в час.
Фото: depositphotos

Повышение оплаты труда

Решение правительства будет реализовано поэтапно: с 1 января 2026 года оплата труда повысится до 13,90 евро в час, а ещё через год — до 14,50 евро. В настоящее время минимальная зарплата составляет 12,82 евро в час.

По оценкам Немецкого объединения профсоюзов (DGB), от этого выиграет около шести миллионов работников в Германии.

Читайте также: Сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы не быть бедным

Сколько нужно зарабатывать, чтобы не быть бедным?

По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), 15,5% немцев живут ниже предела риска бедности. Это примерно 17,6 миллиона человек, которые располагают менее 60% среднего национального дохода. Формально речь идет не о «бедности», а о риске бедности, поскольку предел устанавливается по отношению к общему уровню доходов в обществе.

Порог риска бедности для одного взрослого в Германии составляет 1 140 евро в месяц после уплаты налогов.

Что определяет «бедность» в немецкой статистике

Есть три основных критерия, по которым в Германии официально определяют риск бедности:

  • Доход ниже 60% медианного
  • Материальные и социальные трудности — например, невозможность оплатить отопление, купить мебель или уехать в отпуск
  • Низкий уровень занятости — в домохозяйстве работают менее 20% общего рабочего времени в год.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+
+60
Алексей Козырев
Алексей Козырев
30 октября 2025, 9:48
#
Нам би їхні проблеми. Особливо стосовно крітеріїв бідності. При тому, що наші пенсіонери даже з середньою пенсією до 6 тис грн — це 120 євро на місяць, тобто це зарплата біля одно робочого дня у Німеччині.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2025, 10:41
#
Да не може бути!!!
А может Вам напомнить фразу известного «рехформатора» пенсионного фонда гр ревы —
…Министр социальной политики Андрей Рева решил объяснить, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, а украинцы, со средней зарплатой 200−250 евро — 50%. По его убеждению, такое происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы питаются меньше…
Или колько на этом портале было споров, когда «эксперты» утверждали, что в Украине продукты (все!!!) дешевле чем в ЕС.
Или может кто-то расскажет о понятии «налогооблагаемый минимум» и почему он так отличается в ЕС от Украинского?
Может нам надо поменьше «рехформаторов» разных мастей, а один раз подогнать законодательство под аналоги ЕС.
А то как-то смешно, с 2014 года перешерстили (поменяли) все законы. отменили массу налоговых льгот для частника (в угоду олигархам) НО ни таможенный ни налоговый кодекс (азаровские) никто не тронул!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2025, 10:45
#
Для Алексея, я не знаю сколько Вам лет. но если Вы официально работали при ссср (при наличии всего хлама, трудовая, «ленточка» о зп) и когда начнете интересоваться в ПФ. о том как будут учитывать эти суммы, Вас ждет много интересно, и столько же интересного, если Вы работали при «купоно -карбовацах» и получали зп больше «прописанной» в ПФ.
Хорошего дня!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2025, 10:59
#
Алексей. прошу прощение за фамильярность, сколько на этом портале было статей о …инвестициях в недвижимость. с подтекстом …можно выгодно сдать приобретенное жилье…
И НИКТО и НИКОГДА не рассказал, сколько платит налогов обычный немец. сдавая жилье в аренду и сколько платит налогов гр Украины!!! И никто не не рассказал, как в Германии этот налог администрируется и куда потом средства направляются.
Но при этом каждый второй местный «эксперт» рассказывает о налогах, «трутнях «в министерствах и прочей «потусторонней» маячне.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает astr и 4 незарегистрированных посетителя.
