В Германии минимальная оплата труда вырастет до 14,60 евро в час

Правительство Германии решило повысить минимальную оплату труда до 14,60 евро в час. Об этом пишет Bild.
Повышение оплаты труда
Решение правительства будет реализовано поэтапно: с 1 января 2026 года оплата труда повысится до 13,90 евро в час, а ещё через год — до 14,50 евро. В настоящее время минимальная зарплата составляет 12,82 евро в час.
По оценкам Немецкого объединения профсоюзов (DGB), от этого выиграет около шести миллионов работников в Германии.
По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), 15,5% немцев живут ниже предела риска бедности. Это примерно 17,6 миллиона человек, которые располагают менее 60% среднего национального дохода. Формально речь идет не о «бедности», а о риске бедности, поскольку предел устанавливается по отношению к общему уровню доходов в обществе.
Порог риска бедности для одного взрослого в Германии составляет 1 140 евро в месяц после уплаты налогов.
Что определяет «бедность» в немецкой статистике
Есть три основных критерия, по которым в Германии официально определяют риск бедности:
- Доход ниже 60% медианного
- Материальные и социальные трудности — например, невозможность оплатить отопление, купить мебель или уехать в отпуск
- Низкий уровень занятости — в домохозяйстве работают менее 20% общего рабочего времени в год.
А может Вам напомнить фразу известного «рехформатора» пенсионного фонда гр ревы —
…Министр социальной политики Андрей Рева решил объяснить, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, а украинцы, со средней зарплатой 200−250 евро — 50%. По его убеждению, такое происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы питаются меньше…
Или колько на этом портале было споров, когда «эксперты» утверждали, что в Украине продукты (все!!!) дешевле чем в ЕС.
Или может кто-то расскажет о понятии «налогооблагаемый минимум» и почему он так отличается в ЕС от Украинского?
Может нам надо поменьше «рехформаторов» разных мастей, а один раз подогнать законодательство под аналоги ЕС.
А то как-то смешно, с 2014 года перешерстили (поменяли) все законы. отменили массу налоговых льгот для частника (в угоду олигархам) НО ни таможенный ни налоговый кодекс (азаровские) никто не тронул!!!
Хорошего дня!
И НИКТО и НИКОГДА не рассказал, сколько платит налогов обычный немец. сдавая жилье в аренду и сколько платит налогов гр Украины!!! И никто не не рассказал, как в Германии этот налог администрируется и куда потом средства направляются.
Но при этом каждый второй местный «эксперт» рассказывает о налогах, «трутнях «в министерствах и прочей «потусторонней» маячне.