В Германии минимальная оплата труда вырастет до 14,60 евро в час

Правительство Германии решило повысить минимальную оплату труда до 14,60 евро в час. Об этом пишет Bild.

Повышение оплаты труда

Решение правительства будет реализовано поэтапно: с 1 января 2026 года оплата труда повысится до 13,90 евро в час, а ещё через год — до 14,50 евро. В настоящее время минимальная зарплата составляет 12,82 евро в час.

По оценкам Немецкого объединения профсоюзов (DGB), от этого выиграет около шести миллионов работников в Германии.

По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), 15,5% немцев живут ниже предела риска бедности. Это примерно 17,6 миллиона человек, которые располагают менее 60% среднего национального дохода. Формально речь идет не о «бедности», а о риске бедности, поскольку предел устанавливается по отношению к общему уровню доходов в обществе.

Порог риска бедности для одного взрослого в Германии составляет 1 140 евро в месяц после уплаты налогов.

Что определяет «бедность» в немецкой статистике

Есть три основных критерия, по которым в Германии официально определяют риск бедности: