18 ноября 2025, 16:16

Доля Apple в Китае достигла 25% впервые с 2022 года благодаря продажам iPhone 17

Каждый четвертый проданный в Китае смартфон в октябре оказался iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint Research. Доля Apple на китайском рынке достигла 25% впервые с 2022 года.

Каждый четвертый проданный в Китае смартфон в октябре оказался iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint Research.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажи iPhone 17

Запуск серии iPhone 17 позволил американской компании нарастить продажи в Китае в октябре на 37% в годовом выражении.

По оценкам Counterpoint, продажи всех новых моделей — от iPhone 17 за 5999 юаней (около $850) до 17 Pro Max за 8999 юаней — продемонстрировали двузначный рост относительно предыдущей модели iPhone 16. В целом на линейку iPhone 17 сегодня приходится более 80% всех проданных устройств Apple в Китае.

Читайте также: Продажи iPhone 17 в Китае взлетели на 22% несмотря на падение рынка

Успех Apple подтолкнул к росту весь вялый рынок смартфонов Китая, который оставался в стагнации, даже несмотря на государственные субсидии, — он прибавил в октябре 8%, пишет агентство.

Несмотря на то, что продажи Huawei, наоборот, снизились на 19%, компания остается главным конкурентом Apple в Китае. Huawei готовит запуск нового флагмана на следующей неделе.

«Риски для продаж iPhone все же есть, особенно с выходом давно ожидаемой серии Huawei Mate 80 25 ноября. Но у Apple сейчас сильный импульс, и пока нет признаков резкого ослабления спроса», — сказал аналитик Counterpoint Айван Лам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
