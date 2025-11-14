Multi от Минфин
14 ноября 2025, 13:45 Читати українською

Продажи iPhone 17 в Китае взлетели на 22% несмотря на падение рынка

Продажи новых iPhone 17 от Apple в Китае выросли на 22% в первый месяц после запуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель особенно значим, поскольку он демонстрирует резкий разворот по сравнению с прошлогодним iPhone 16, продажи которого за первый месяц упали на 5%, и достигнут на фоне общего спада на китайском рынке смартфонов. Об этом в пятницу, 14 ноября, пишет Reuters.

Продажи новых iPhone 17 от Apple в Китае выросли на 22% в первый месяц после запуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Успех на фоне спада

Запуск новой линейки iPhone 17, состоявшийся 19 сентября, вызвал значительный ажиотаж. В день выпуска у флагманского магазина Apple в Пекине собрались сотни людей, что свидетельствует о устойчивом интересе к бренду, несмотря на усиление конкуренции со стороны местных гигантов Xiaomi и Huawei.

Согласно данным Counterpoint, именно новая 17-я серия стала двигателем продаж Apple в этот период, обеспечив почти 80% от всех проданных компанией смартфонов в Китае.

Этот успех особенно заметен на фоне общей слабости китайского рынка смартфонов. По данным того же исследования, общие продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2025 года упали на 2,7% в годовом исчислении из-за вялого потребительского спроса.

«Правильная» цена и проблемы Huawei

Успех iPhone 17 объясняется не только лояльностью к бренду, но и удачной ценовой стратегией Apple и проблемами у главного конкурента.

  • Агрессивная цена на базовую модель: Apple предложила покупателям «отличное соотношение цены и качества», обновив базовый объем памяти со 128 ГБ до 256 ГБ, но сохранив ту же стартовую цену (RMB 5,999).
  • Спрос на Pro-модели: В октябре эстафету подхватили более дорогие модели. Продажи iPhone 17 Pro росли на две трети быстрее в годовом измерении, чем прошлогодние iPhone 16 Pro.
  • Проблемы конкурентов: В то же время, согласно отчетам, продажи новых флагманских серий главного конкурента, Huawei (Mate 70 и Pura 80), оказались слабее, чем у их предшественников. Компания также сталкивается с трудностями в развитии экосистемы для своей новой операционной системы HarmonyOS NEXT.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
