Продажи iPhone 17 в Китае взлетели на 22% несмотря на падение рынка

Продажи новых iPhone 17 от Apple в Китае выросли на 22% в первый месяц после запуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель особенно значим, поскольку он демонстрирует резкий разворот по сравнению с прошлогодним iPhone 16, продажи которого за первый месяц упали на 5%, и достигнут на фоне общего спада на китайском рынке смартфонов. Об этом в пятницу, 14 ноября, пишет Reuters.

Успех на фоне спада

Запуск новой линейки iPhone 17, состоявшийся 19 сентября, вызвал значительный ажиотаж. В день выпуска у флагманского магазина Apple в Пекине собрались сотни людей, что свидетельствует о устойчивом интересе к бренду, несмотря на усиление конкуренции со стороны местных гигантов Xiaomi и Huawei.

Согласно данным Counterpoint, именно новая 17-я серия стала двигателем продаж Apple в этот период, обеспечив почти 80% от всех проданных компанией смартфонов в Китае.

Этот успех особенно заметен на фоне общей слабости китайского рынка смартфонов. По данным того же исследования, общие продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2025 года упали на 2,7% в годовом исчислении из-за вялого потребительского спроса.

«Правильная» цена и проблемы Huawei

Успех iPhone 17 объясняется не только лояльностью к бренду, но и удачной ценовой стратегией Apple и проблемами у главного конкурента.