українська
18 ноября 2025, 14:34

В Европе дорожает дизель, на сколько взлетят цены в Украине

В Украине усугубляется кризис с нехваткой дизеля, а цены на него готовятся к новому скачку. Что стало причиной этой ситуации и можно ли решить проблему, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

В Украине усугубляется кризис с нехваткой дизеля, а цены на него готовятся к новому скачку.

Куда исчезает дизель

«Откровенно будет вопрос с обеспечением нефтепродуктами в осенне-зимний период. В июне нам окончательно похоронили Кременчугский НПЗ, мы устояли, никто не заметил, потому что у нас есть разветвленная система импорта. Но сейчас мы начали своими руками ее рубить. 25% — это не шутки. Без подробностей, но нам нечем заменить такой объем, кто бы там что ни говорил», — так я писал в конце сентября накануне введения с 1 октября запрета на поставки дизтоплива из румынского порта Констанца. Все так и вышло. В октябре в страну импортировали на 15% (более 90 тыс. т) меньше, чем год назад. В отдельные дни владельцы АЗС говорили мне: сегодня мы не смогли купить топливо.

Но даже я не мог представить, какой на самом деле замес произойдет в октябре и продлится до сих пор. Пристегивайтесь!

Во-первых, из-за диверсии на венгерском НПЗ MOL этот концерн до минимума сократил поставки в Украину. Кстати, как-то подозрительно тихо там, многие начинают сомневаться, было ли там что-то вообще

Во-вторых, весь октябрь на ремонте простоял литовский НПЗ Орлен Летува

Третье, из-за погодных условий усложнились поставки воды.

Четвертое, внутреннего производства как не было, так и нет.

Октябрь как-то прошли, а что в ноябре? Как говорится, как дураку жениться.

Очень «вовремя» подействовали антироссийские санкции. В Сербии остановился НПЗ Газпрома. Это автоматически надавило на Констанцу, откуда топливо направилось по Дунаю тушить «дизельный» пожар — потребность оценивают в 200 тыс. т в месяц. Для сравнения, мы забирали оттуда 120−150 тыс. т. Теперь украинским трейдерам приходится толкаться локтями с сербами, которые вместе с объемами еще и забрали все малые баржи, оставшиеся без работы после нашего странного демарша.

С другой стороны, к решению сербской проблемы присоединился и MOL, который не только сократил поставки в Украину, но и подгребает немалые объемы у польского Орлена — нашего крупнейшего поставщика.

А уже на этой неделе, 21 ноября, вступают в силу санкции США в отношении «Лукойла» и «Роснефти». Под вопросом работа заводов в Болгарии и Румынии. Первым штатам вроде бы дали отсрочку, а вот с Румынией сложнее. «Лукойл» держит 25% рынка Молдовы и немалую сеть АЗС в самой Румынии. Если его румынский завод остановится, на рынок выйдет еще один потребитель (читай наш конкурент) огромных объемов продукта.

Отметились в этой истории и мы. Из-за точных ударов по российским НПЗ те сократили производство, а соответственно и экспорт. Бывают и такие санкции.

Также европейцы прекратили импорт индийского топлива. Трейдеры жалуются на ограниченность предложения на рынке.

Как реагируют цены

В пересчете на гривны, начиная с октября цена на дизтопливо в Европе выросла на пике на 6 грн/л. Аналогично выросли оптовые цены на нашем внутреннем рынке. Во второй декаде ноября цены немного просели, но сейчас снова растут (характерно, что нефть и бензин при этом относительно стабильны). На наших колонках цена, в свою очередь, выросла в среднем чуть больше, чем на 2 грн/л. Итак, как видим, потенциал на 2−3 грн/л точно еще есть.

Но основные тревоги пока связаны не с ценой, а именно с обеспечением топливом. Похоже, самое время вспомнить опыт 2022 года. Напомню, тогда самый глубокий топливный кризис удалось преодолеть благодаря максимальной либерализации рынка и приоритетности этих грузов.

Во-первых, необходимо максимально облегчить пересечение границы бензовозами, потому что они стоят очень долго. «Зеленые» коридоры уже давно не работают. За это время польские ORLEN и UNIMOT построили у границы мощные терминалы, откуда можно быстро забирать машины. Главное — дать им быстро преодолевать границу.

Второе, проблема требует отдельного внимания Укрзализныци. В последнее время все чаще доходят слухи о трудностях на польской границе. Источники говорят, что «железному» перевозчику, как минимум, не помешало бы перебросить туда дополнительных работников, а также разблокировать несколько законсервированных ветвей, которые значительно ускорили бы прохождение цистерн.

В общем, кому нужно, все в курсе, занимаются. Хорошо, что до, а не после. Перестраховаться никогда не помешает. Тем более, что враг продолжает системные атаки по энергетическим объектам, включая топливные.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Комментарии - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
18 ноября 2025, 15:14
#
Когда я говорил, что у нас будут проблемы с топливом, и за все заплатим из своего личного кармана — здешние ура-патриоты на меня набросились, что я вообще ничего не понимаю, и как я посмел критиковать святые удары по нефтепроводам. Но мы пошли дальше в тупости, еще и пообрезали румынские поставки. Ну что ж, теперь остается только расхлебывать в очередной раз собственную баранью «принципиальность».
С нетерпением ожидаю, когда в разгар холодов Венгрия и Словакия из-за «диверсий» «не смогут» поставлять нам электроэнергию.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
