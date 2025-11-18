Прибыль Xiaomi выросла на 81% благодаря рекордным продажам электромобилей

Китайская технологическая компания Xiaomi Corporation, третий по величине производитель смартфонов в мире, сообщила о скачке чистой прибыли на 80,9% в третьем квартале 2025 года. Такой значительный рост стал возможен благодаря успешной экспансии на рынок электромобилей, который впервые продемонстрировал положительный операционный доход. Об этом сообщает Reuters 18 ноября.

Финансовые результаты квартала

В третьем квартале, закончившемся в сентябре, скорректированная чистая прибыль компании достигла 11,3 млрд юаней ($1,59 млрд), превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали 10,3 млрд юаней.

Общая выручка выросла на 22,3% до 113,1 млрд юаней ($15,90 млрд). Хотя этот показатель немного не дотянул до ожиданий рынка (116,5 млрд юаней), он демонстрирует уверенный рост бизнеса.

Прорыв в сегменте электромобилей

Важнейшим достижением квартала стало то, что бизнес электромобилей Xiaomi впервые вышел на операционную прибыльность. Выручка от этого сегмента составила 28,3 млрд юаней, что является значительным ростом по сравнению с 20,6 млрд юаней во втором квартале.

Успех обеспечен высоким спросом на седан SU7 и запуском новых моделей, таких как кроссовер YU7. Компания уверенно движется к выполнению своей амбициозной цели — доставить 420 000 электромобилей в 2025 году.

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Xiaomi на Гонконгской бирже закрылись снижением на 2,81%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после 18% роста котировок с начала года.

От смартфонов до автогиганта

Xiaomi, ранее известная прежде всего как производитель доступных смартфонов, осуществила одну из самых быстрых трансформаций в истории технологической индустрии. Менее чем через два года после объявления о вхождении на рынок EV компания не только запустила массовое производство, но и достигла прибыльности этого направления, опередив многих традиционных автопроизводителей и стартапы, которые годами борются с убытками.

В то же время основной бизнес смартфонов также демонстрирует положительную динамику благодаря успешному запуску серии Xiaomi 17, которая пользуется высоким спросом как в Китае, так и на международных рынках.