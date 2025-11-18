Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 14:24 Читати українською

Прибыль Xiaomi выросла на 81% благодаря рекордным продажам электромобилей

Китайская технологическая компания Xiaomi Corporation, третий по величине производитель смартфонов в мире, сообщила о скачке чистой прибыли на 80,9% в третьем квартале 2025 года. Такой значительный рост стал возможен благодаря успешной экспансии на рынок электромобилей, который впервые продемонстрировал положительный операционный доход. Об этом сообщает Reuters 18 ноября.

Китайская технологическая компания Xiaomi Corporation, третий по величине производитель смартфонов в мире, сообщила о скачке чистой прибыли на 80,9% в третьем квартале 2025 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые результаты квартала

В третьем квартале, закончившемся в сентябре, скорректированная чистая прибыль компании достигла 11,3 млрд юаней ($1,59 млрд), превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали 10,3 млрд юаней.

Общая выручка выросла на 22,3% до 113,1 млрд юаней ($15,90 млрд). Хотя этот показатель немного не дотянул до ожиданий рынка (116,5 млрд юаней), он демонстрирует уверенный рост бизнеса.

Прорыв в сегменте электромобилей

Важнейшим достижением квартала стало то, что бизнес электромобилей Xiaomi впервые вышел на операционную прибыльность. Выручка от этого сегмента составила 28,3 млрд юаней, что является значительным ростом по сравнению с 20,6 млрд юаней во втором квартале.

Успех обеспечен высоким спросом на седан SU7 и запуском новых моделей, таких как кроссовер YU7. Компания уверенно движется к выполнению своей амбициозной цели — доставить 420 000 электромобилей в 2025 году.

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Xiaomi на Гонконгской бирже закрылись снижением на 2,81%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после 18% роста котировок с начала года.

От смартфонов до автогиганта

Xiaomi, ранее известная прежде всего как производитель доступных смартфонов, осуществила одну из самых быстрых трансформаций в истории технологической индустрии. Менее чем через два года после объявления о вхождении на рынок EV компания не только запустила массовое производство, но и достигла прибыльности этого направления, опередив многих традиционных автопроизводителей и стартапы, которые годами борются с убытками.

В то же время основной бизнес смартфонов также демонстрирует положительную динамику благодаря успешному запуску серии Xiaomi 17, которая пользуется высоким спросом как в Китае, так и на международных рынках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
