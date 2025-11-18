Повышение конфиденциальности в сети Ethereum, майнеры добыли 95% биткоина: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Казахстан открывает крипторынок для лицензированных бирж и упрощает обращение цифровых активов

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий деятельность майнеров и бирж и существенно упрощающий оборот криптовалют. Документ отменяет ограничения, ранее действовавшие только в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Закон «О внесении изменений и дополнений по искусственному интеллекту и цифровизации» вводит новую регуляторную модель для необеспеченных цифровых активов. Если раньше их обращение было разрешено исключительно внутри МФЦА, то теперь криптовалюты могут свободно обращаться по всей стране при соблюдении национального законодательства.

Ключевым изменением стала отмена обязанности для майнеров продавать основную часть полученных активов через биржу МФЦА. Майнеры больше не привязаны к конкретной площадке для вывода криптовалюты.

Виталик Бутерин представил Kohaku — новый инструмент для повышения приватности в сети Ethereum

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин представил набор инструментов под названием Kohaku, направленный на усиление конфиденциальности и безопасности в экосистеме. Об этом ссылаясь на выступление Бутерина на конференции Devcon, сообщает The Block.

Бутерин заявил: «Мы находимся на завершающем этапе, но Ethereum все еще отстает от своего потенциала в сфере конфиденциальности пользователей. Именно на этой финальной стадии нам следует сосредоточить усилия на улучшениях. То же касается и безопасности».

Kohaku — это объект с открытым кодом, который разрабатывает модульный стек для создания защищенных кошельков с усиленной конфиденциальностью. Со временем его экосистема может быть дополнена такими инструментами, как смешанные сети анонимности на сетевом уровне и браузеры на базе ZK-технологий.

По данным GitHub, Kohaku активно разрабатывается. Репозиторий уже содержит пакеты для Railgun и Privacy Pools, позволяющие скрывать транзакции, сохраняя при этом возможность доказательства «невиновности» и соблюдения регуляторных требований.

Во время демонстрации пользователь успешно скрыл свои публично видимые средства посредством интеграции Railgun в Kohaku. Основная цель проекта — обеспечить приватность по умолчанию для всех кошельков, подключенных к Ethereum.

Майнеры добыли 95% биткоина: до полного лимита предложения осталось менее 1,05 млн монет

По состоянию на 17 ноября объем добываемых биткоин-монет превысил 19,95 млн — это 95% от запрограммированного Сатоши Накамото лимита в 21 млн.

Эмиссия биткоина постоянно замедляется из-за халвингов, которые происходят каждые четыре года и вдвое уменьшают вознаграждение за блок. После последнего халвинга в апреле 2024 года вознаграждение сократилось с 6,25 биткоина до 3,125 биткоина. В результате майнеры теперь добывают около 450 монет в день вместо 900 монет раньше. Следующее уменьшение вознаграждения ожидается в апреле 2028 года.

Хотя большинство монет уже в обращении, добыча последних 5% займет гораздо больше времени — около 115 лет, вплоть до 2140 года.

Это явление не просто математическое следствие, а часть долгосрочной архитектуры безопасности сети. По мере уменьшения субсидии за блок биткоин постепенно переходит к модели, в которой ключевую роль в стимулировании майнеров будут играть комиссии пользователей. Это обеспечит поддержку высокого хешрейта, а следовательно, стойкость и защиту блокчейна от атак.

Эта структурная трансформация уже отражается на показателях майнинга: сложность достигла исторических максимумов. Во время последнего пересчета показатель составил 152,27 T.

Инвесторы вывели $2 млрд из криптофондов

В период 10−15 ноября криптовалютные биржевые продукты (ETP) зафиксировали отток средств в $2 млрд, что является наибольшим показателем с февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Общий отток за три недели достиг $3,2 млрд. Как следствие, активы в управлении сократились с $264 млрд до $191 млрд, потеряв 27% от пиковых значений.

Аналитики объясняют негативную динамику неопределенностью монетарной политики и продажей активов крупными криптохолдерами.

География оттока:

США: $1,97 млрд (основная доля).

Швейцария и Гонконг: $39,9 млн и $12,3 млн соответственно.

Германия: единственная страна с притоком ($13,2 млн), где инвесторы расценили падение как возможность покупки.

Отток по активам:

Биткоин-фонды: $1,38 млрд.

Ethereum-ETP: $689 млн.

Solana и XRP: $8,3 млн и $15,5 млн соответственно.

В то же время мультиактивные ETP привлекли $69 млн за последние три недели, а фонды для открытия коротких позиций с биткоином — $18,1 млн.