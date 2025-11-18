«Немецкая биржа» интегрирует стейблкоины Societe Generale

Немецкий биржевой оператор Deutsche Boerse планирует интегрировать стейблкоины, разработанные французским банком Societe Generale, в свою расчетную систему. Это партнерство имеет целью популяризировать использование цифровых активов в традиционной финансовой инфраструктуре и ускорить расчеты. Об этом сообщает Reuters 18 ноября.

Интеграция

Deutsche Boerse добавит токены SG-FORGE, привязанные к доллару (EUR CoinVertible или EURCV) и евро, к сервисам своей платформы Clearstream. Это один из крупнейших в мире международных центральных депозитариев ценных бумаг, обеспечивающий расчеты и хранение активов.

На начальном этапе токены будут интегрированы в кастодиальные сервисы хранения. В будущем компании рассматривают возможность использования этих стейблкоинов для расчетов по торговым сделкам и управления залогом. Это первый случай, когда стейблкоины SG-FORGE будут интегрированы в такую масштабную традиционную финансовую платформу.

Рыночные позиции

В настоящее время стейблкоины от Societe Generale имеют ограниченное распространение по сравнению с гигантами крипторынка. Согласно данным компании, в обращении находится:

29,6 млн долларового токена (USD CoinVertible);

65,2 млн евро (75,6 млн долларов) еврового токена (EUR CoinVertible).

Для сравнения, рынок доминирует стейблкоин USDT от Tether, капитализация которого превышает $184 миллиарда. Однако преимущество токенов SG-FORGE заключается в их полном соответствии европейскому регулированию и банковским стандартам.

Цифровизация рынков

Интеграция стейблкоинов является частью более широкой стратегии Deutsche Boerse по цифровизации финансовых рынков. Ранее компания запустила платформу D7, которая позволяет выпускать и обрабатывать ценные бумаги в цифровом виде.

Использование банковских стейблкоинов в такой системе позволяет решить проблему, когда перевод денег и активов занимает два дня. Блокчейн позволяет проводить расчеты мгновенно, что снижает риски контрагента и высвобождает капитал.

Напомним, что в сентябре Deutsche Börse Group и эмитент стейблкоинов Circle подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции регулируемых стейблкоинов в европейскую финансовую инфраструктуру.