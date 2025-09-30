Цифровой евро становится реальностью: «Немецкая биржа» интегрирует стейблкоины

Немецкий биржевой оператор Deutsche Börse Group и эмитент стейблкоинов Circle подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции регулируемых стейблкоинов в европейскую финансовую инфраструктуру. Это первое подобное соглашение между крупным европейским оператором рынка и глобальным эмитентом стейблкоинов, которое открывает путь для использования токенов USDC (цифровой доллар) и EURC (цифровой евро) в торговле и расчетах. Об этом компании сообщили в совместном заявлении 30 сентября, пишет CoinDesk.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как это будет работать: от торговли до хранения

Партнерство предусматривает глубокую интеграцию стейблкоинов от Circle в различные подразделения Deutsche Börse. Процесс будет организован следующим образом:

Торговля: Листинг и торговля стейблкоинами будет происходить на цифровой бирже 360T и через компанию Crypto Finance, принадлежащие Deutsche Börse.

Хранение: За надежное хранение активов будет отвечать Clearstream, один из крупнейших в мире депозитариев, который также входит в немецкую группу.

Это означает, что стейблкоины будут доступны для крупных институциональных игроков — банков, инвестиционных фондов и управляющих активами — через привычную и регулируемую инфраструктуру.

Цель сотрудничества: модернизация расчетов

Главная цель инициативы — сделать международные расчеты быстрее, дешевле и безопаснее. Вместо использования традиционных платежных систем, которые могут быть медленными и дорогостоящими, финансовые учреждения смогут мгновенно проводить расчеты по сделкам, используя токенизированные евро и доллары.

Регламент MiCA — зеленый свет для инноваций

Это сотрудничество стало возможным благодаря новому европейскому законодательству MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), которое создало первый в мире комплексный набор правил для рынка криптоактивов. MiCA установило четкие требования к эмитентам стейблкоинов, что обеспечило юридическую определенность и защиту для инвесторов.

Компания Circle стала первым крупным глобальным эмитентом, получившим лицензию в соответствии с новыми правилами, что дало ей преимущество на европейском рынке. Это показывает, как четкое регулирование может стимулировать инновации и привлекать крупных игроков.