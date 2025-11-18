Обязанность искать работу, проверка имущества и сокращение выплат: что ожидает украинских беженцев в Германии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 8:00 Читати українською

Обязанность искать работу, проверка имущества и сокращение выплат: что ожидает украинских беженцев в Германии

Правительство Германии уже на этой неделе утвердит законопроект о реформе социальной помощи украинским беженцам. Об этом сообщил в интервью DW глава немецкого МВД Александер Добриндт.

Правительство Германии уже на этой неделе утвердит законопроект о реформе социальной помощи украинским беженцам.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что ожидает украинцев

Новые изменения предполагают, что новоприбывшие украинцы не будут больше получать социальную помощь для граждан (Bürgergeld), а перейдут к системе выплат по закону о выплатах искателям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

«Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства, и она будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года», — заявил чиновник.

Обязанность искать работу и проверки имущества

По его словам, для прибывающих из Украины беженцев также установят обязанность прилагать усилия для поиска работы.

«Если не будут сделаны никакие усилия для трудоустройства в Германии, тогда будут происходить дальнейшие сокращения выплат», — подчеркнул Добриндт.

Кроме того, будет проведена проверка имущества, и соцпомощи смогут ожидать только те, кто не имеет собственных активов.

«Если активы есть, их необходимо использовать, прежде чем оказывать помощь искателям убежища», — предостерег министр внутренних дел.

Отметим, что ранее министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заверяла, что в упомянутом законопроекте заложены механизмы, позволяющие избежать применения принципа обратного действия в отношении прибывших после 1 апреля лиц.

Как объясняла Бас, отвечая 12 ноября в Бундестаге на вопросы депутатов, каждый украинский беженец независимо от даты прибытия получил подтверждение на социальные выплаты на определенный срок. И только когда этот срок истечет, статус будет меняться.

Читайте: Выплаты для украинцев в Германии уменьшатся втрое: в чем причина

Сколько украинцев в Германии

В настоящее время в Германии находится 1,1 миллиона украинских беженцев. Bürgergeld, которые получали все беженцы из Украины на уровне с немецкими безработными, предусматривает 563 евро (для одиноких людей) в месяц в дополнение к покрытию расходов на жилье и отопление.

Выплаты соискателям убежища предусматривают 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы (еда, одежда) — в общей сложности 441 евро в месяц. Жестче в этом случае требования для получения медицинской помощи.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 ноября 2025, 9:40
#
Бомж-подачка більша ніж середня з/п в Україні.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами