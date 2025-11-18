Обязанность искать работу, проверка имущества и сокращение выплат: что ожидает украинских беженцев в Германии

Правительство Германии уже на этой неделе утвердит законопроект о реформе социальной помощи украинским беженцам. Об этом сообщил в интервью DW глава немецкого МВД Александер Добриндт.

Что ожидает украинцев

Новые изменения предполагают, что новоприбывшие украинцы не будут больше получать социальную помощь для граждан (Bürgergeld), а перейдут к системе выплат по закону о выплатах искателям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

«Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства, и она будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года», — заявил чиновник.

Обязанность искать работу и проверки имущества

По его словам, для прибывающих из Украины беженцев также установят обязанность прилагать усилия для поиска работы.

«Если не будут сделаны никакие усилия для трудоустройства в Германии, тогда будут происходить дальнейшие сокращения выплат», — подчеркнул Добриндт.

Кроме того, будет проведена проверка имущества, и соцпомощи смогут ожидать только те, кто не имеет собственных активов.

«Если активы есть, их необходимо использовать, прежде чем оказывать помощь искателям убежища», — предостерег министр внутренних дел.

Отметим, что ранее министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заверяла, что в упомянутом законопроекте заложены механизмы, позволяющие избежать применения принципа обратного действия в отношении прибывших после 1 апреля лиц.

Как объясняла Бас, отвечая 12 ноября в Бундестаге на вопросы депутатов, каждый украинский беженец независимо от даты прибытия получил подтверждение на социальные выплаты на определенный срок. И только когда этот срок истечет, статус будет меняться.

Сколько украинцев в Германии

В настоящее время в Германии находится 1,1 миллиона украинских беженцев. Bürgergeld, которые получали все беженцы из Украины на уровне с немецкими безработными, предусматривает 563 евро (для одиноких людей) в месяц в дополнение к покрытию расходов на жилье и отопление.

Выплаты соискателям убежища предусматривают 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы (еда, одежда) — в общей сложности 441 евро в месяц. Жестче в этом случае требования для получения медицинской помощи.