Тарифный удар: Экономика Японии сократилась впервые за полтора года

Экономика Японии в третьем квартале 2025 года сократилась на 1,8% (в годовом исчислении) — это первое падение за шесть кварталов. Главной причиной спада стало падение экспорта, особенно автомобилей, после введения американских пошлин. В то же время падение оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, а устойчивое внутреннее потребление и инвестиции бизнеса дают надежду на временность этого спада. Об этом пишет Reuters 17 ноября.

Падение оказалось меньше прогнозов

Данные правительства показали, что валовой внутренний продукт (ВВП) в июле-сентябре сократился на 1,8% в годовом измерении. Это лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали падения на 2,5%. В поквартальном измерении экономика сократилась на 0,4% (против прогноза -0,6%).

Большинство экономистов сходятся во мнении, что это, вероятно, временный спад, а не начало рецессии. «Сокращение в значительной степени вызвано разовыми факторами, такими как инвестиции в жилье», — отметил Кадзутака Маэда, экономист Meiji Yasuda Research Institute. Он добавил, что хотя экономике не хватает сильного импульса, общий тренд все еще указывает на постепенное восстановление в течение следующих двух лет.

Что вызвало спад

Главным фактором негативной динамики стал чистый внешний спрос (экспорт минус импорт), который отнял 0,2 процентного пункта от общего роста ВВП.

Объемы поставок автопроизводителей резко упали. Это стало реакцией на предыдущий период, когда компании массово опережали экспортные поставки, пытаясь отправить товары до того, как в сентябре вступило в силу новое тарифное соглашение с США (установившее базовую пошлину 15%). Аналитики отмечают, что в основном японские автопроизводители поглотили пошлины, снизив собственные цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Вторым фактором падения стали инвестиции в жилищное строительство, которые замедлились из-за введения в апреле более жестких норм энергоэффективности.

Точки роста: потребление и инвестиции бизнеса

Несмотря на общее сокращение ВВП, ключевые внутренние показатели продемонстрировали устойчивость:

Частное потребление, которое составляет более половины экономики Японии, выросло на 0,1% (в соответствии с прогнозами). Хотя это медленнее, чем во втором квартале (+0,4%), оно демонстрирует рост шестой квартал подряд, несмотря на высокие цены на продукты питания.

Капитальные расходы бизнеса оказались на удивление сильными, выросши на 1,0% за квартал, что значительно превысило рыночные ожидания в 0,3%. Это четвертый подряд квартал роста бизнес-инвестиций.

Реакция правительства и влияние на Банк Японии

Слабые данные по ВВП усиливают позиции правительства премьер-министра Санаэ Такаичи, который готовит новый пакет экономических стимулов для помощи домохозяйствам в борьбе с ростом стоимости жизни. Как сообщил министр финансов, предложенный пакет, вероятно, превысит 17 триллионов иен ($109,94 млрд).

В то же время эти данные усложняют ситуацию для Банка Японии (BOJ). Хотя большинство экономистов считают, что регулятор при принятии решения по ставке будет больше смотреть на инфляцию, чем на ВВП, советники правительства уже оказывают давление. Такудзи Аида, экономист Credit Agricole и член правительственной панели по вопросам роста, заявил, что, учитывая сокращение ВВП, было бы ошибочно со стороны Банка Японии повышать процентные ставки в декабре.

