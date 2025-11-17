В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота

Китайские геологи обнаружили в провинции Ляонин на северо-востоке КНР самое масштабное в стране месторождение низкопробного золота с запасами благородного металла 1,44 тыс. тонн. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Китая.

Что известно о месторождении

Как уточняется на странице ведомства, концентрация золота в залежах Дадунгоу составляет в среднем 0,56 г на тонну.

Рудное тело протяженностью более 3,1 тыс. км находится на глубине от 115 до 913 м, средняя его толщина достигает 263 м, максимальная — 513 м.

В заявлении подчеркивается, что реализация этого проекта позволит увеличить стратегические запасы золота КНР и «имеет большое значение для создания в провинции Ляонин золотодобывающей базы мирового уровня».

Зачем Китай скупает золото

Как писал ранее «Минфин», аналитики утверждают, что Пекин скупает золото в десятки раз активнее, чем сообщает официально, стремясь диверсифицировать резервы и снизить зависимость от доллара США. Эта скрытность создает серьезные проблемы для трейдеров, пытающихся спрогнозировать движение рынка, который все больше зависит от действий центральных банков.

Официальные данные о закупках золота Китаем выглядят крайне скромно: 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне. Эти цифры вызывают у аналитиков сомнения в их достоверности.

Эксперты Société Générale, основываясь на анализе торговых данных, предполагают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн. Это составляет более трети всего мирового спроса со стороны центральных банков.

Ринок золота

Рынок золота перестает быть прозрачным. Цена на один из ключевых мировых активов все больше определяется не рыночным спросом (со стороны инвесторов, фондов ETF или ювелиров), а скрытыми, геополитически мотивированными действиями государственных игроков.

Для обычных инвесторов и трейдеров это означает, что традиционные методы анализа рынка, основанные на официальной статистике, больше не работают. Масштабные «теневые» закупки Китая создают искусственный дефицит и толкают цены вверх, делая рынок непредсказуемым и волатильным.