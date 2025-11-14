Названа главная причина роста цен на золото —тайные закупки Китая

Растущая непрозрачность на рынке золота, вызванная масштабными тайными закупками со стороны Китая, способствует рекордному росту цен на драгоценный металл, которые превысили $4300 за унцию. Аналитики утверждают, что Пекин скупает золото в десятки раз активнее, чем сообщает официально, стремясь диверсифицировать резервы и снизить зависимость от доллара США. Эта скрытность создает серьезные проблемы для трейдеров, пытающихся спрогнозировать движение рынка, который все больше зависит от действий центральных банков. Об этом сообщает Financial Times.

Проблема непрозрачности: разрыв между отчетами и реальностью

Официальные данные о закупках золота Китаем выглядят крайне скромно: 1,9 тонны в августе, 1,9 тонны в июле и 2,2 тонны в июне. Эти цифры вызывают у аналитиков сомнения в их достоверности.

Эксперты Société Générale, основываясь на анализе торговых данных, предполагают, что общий объем закупок Китая в этом году может достичь 250 тонн. Это составляет более трети всего мирового спроса со стороны центральных банков.

Масштабные незадекларированные покупки создают трудности для трейдеров. «Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — говорит Джефф Карри, директор по стратегическим направлениям в Carlyle. Он отмечает, что даже не пытается угадать реальный объем закупок Народного банка Китая (НБК).

«В отличие от нефти, которую можно отслеживать с помощью спутников, золото невозможно отследить. Невозможно узнать, куда оно уходит и кто его покупает», — добавляет Карри.

Альтернативные данные: как трейдеры «вычисляют» закупки Китая

Из-за недоверия к официальной статистике, трейдеры вынуждены использовать косвенные индикаторы для оценки спроса. К ним относятся заказы на свежеотлитые 400-унциевые слитки (предпочтительный формат для центробанков), а также данные по экспорту золота из Великобритании в Китай, поскольку крупные слитки в основном торгуются в Лондоне.

Используя этот метод, Société Générale и рассчитала предполагаемый импорт в 250 тонн в этом году.

Другие методы дают еще более высокие оценки. Пекинская консалтинговая компания Plenum Research рассчитала «дефицит» (разницу между импортом, добычей и внутренним потреблением), который, по их мнению, связан с официальными закупками. Этот дефицит составил 1351 тонну в 2023 году и 1382 тонны в 2022 году — что более чем в шесть раз превышает заявленные Китаем объемы.

Ситуацию усложняет тот факт, что Китай является крупнейшим в мире производителем золота (10% мировой добычи), что позволяет ему закупать слитки для резервов напрямую у своих добывающих компаний, минуя международные рынки.

Глобальный тренд: центральные банки уходят в тень

Скрытность Китая является частью более широкой тенденции. В последние годы центральные банки по всему миру активно скупают золото, что привело к росту его доли в мировых резервах (за пределами США) с 10% до 26% за последнее десятилетие.

Однако эти покупки становятся все менее публичными. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), в последнем квартале было задекларировано лишь около трети официальных закупок, тогда как четыре года назад этот показатель составлял почти 90%.

Центробанки скрывают свои операции по двум причинам: чтобы не влиять на рыночную цену и по политическим мотивам.

Почему это важно

Рынок золота перестает быть прозрачным. Цена на один из ключевых мировых активов все больше определяется не рыночным спросом (со стороны инвесторов, фондов ETF или ювелиров), а скрытыми, геополитически мотивированными действиями государственных игроков.

Для обычных инвесторов и трейдеров это означает, что традиционные методы анализа рынка, основанные на официальной статистике, больше не работают. Масштабные «теневые» закупки Китая создают искусственный дефицит и толкают цены вверх, делая рынок непредсказуемым и волатильным.