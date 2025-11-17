Multi от Минфин
українська
17 ноября 2025, 13:36

В Украине искусственный интеллект будет искать работу безработным. Какие есть риски

Минцифры запускает в Дии цифровую экосистему занятости «Обрій», которая через искусственный интеллект будет искать украинцам работу. Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что новый цифровой сервис может оживить рынок труда Украины, но в то же время стать инструментом давления на граждан, которые могут работать, но не желают этого.

Минцифры запускает в Дии цифровую экосистему занятости «Обрій», которая через искусственный интеллект будет искать украинцам работу.

Как будет работать «Обрій»

«Украина, вероятно, лидер в Европе по развитию цифровых технологий. Дошел черед и до рынка труда. «Обрій» — это эксперимент, который продлится два года. Его цель — сделать поиск работы, обучение и переквалификацию максимально прозрачными и удобными», — отметил Мирошниченко.

По его словам, сервис объединит данные Пенсионного фонда, Государственной службы занятости, Министерства образования и, в перспективе, Министерства социальной политики. Это позволит автоматически создавать профиль каждого неработающего человека.

«Если Пенсионный фонд видит, что за человека два месяца не платят единый социальный взнос, он передает информацию в Государственную службу занятости. А та, в свою очередь, предлагает человеку возможности найти работу, повысить квалификацию или открыть собственное дело», — пояснил он.

Однако Мирошниченко подчеркнул, что у системы есть риски.

«Новая система может стать „кнутом“ для тех, кто может работать, но не хочет. Если человек имеет квалификацию, но не работает, у государства есть инструменты, чтобы выяснить почему. Есть реестры социальных выплат и права собственности. Может возникнуть вопрос: либо работай, либо не рассчитывай на помощь и будущую пенсию», — подчеркнул он.

По словам Мирошниченко, работодатели не привлечены к эксперименту, но в будущем бизнес может извлечь выгоду.

«Когда будет сформирована база данных незанятых работников, Государственная служба занятости сможет предлагать их на открытые вакансии. А дальше бизнес может взаимодействовать со службой, чтобы быстрее находить нужных работников», — добавил президент Конфедерации работодателей Украины.

Как работает система

Система «Обрій» работает на базе искусственного интеллекта (AI-matching) — автоматически определяет, кто потерял работу, и подбирает релевантные вакансии по навыкам, опыту и локации.

Аналитический модуль в реальном времени позволит государству и бизнесу прогнозировать потребности в кадрах и навыках, что станет важным элементом формирования политики занятости и профессионального образования.

К экосистеме подключаются все ключевые государственные учреждения, а администратором системы станет Государственная служба занятости.

Проект «Обрій» — часть цифровой трансформации рынка труда, направленная на поддержку украинцев, потерявших работу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
17 ноября 2025, 14:28
#
Без достойной зарплаты,за еду и жильё работает только рабы
+
0
TattiReuven
TattiReuven
17 ноября 2025, 16:11
#
Ніхто і не розраховує на ту пенсію.
Прям напугали.
Сами по себе живём и барахтаемся как можем, кто лучше, кто хуже.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
