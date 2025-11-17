Миллиардер Питер Тиль продал все акции Nvidia и сократил долю в Tesla: причина

Миллиардер Питер Тиль полностью вышел из капитала ведущей компании в сфере искусственного интеллекта Nvidia, как показали документы, опубликованные в выходные, на фоне растущих опасений относительно пузыря в технологических оценках, вызванного ИИ, пишет Investing.

Продажа акций

Тиль продал около 537 742 акций NVIDIA Corporation в период с июля по сентябрь, а отчет 13 °F его фонда Thiel Macro показал, что по состоянию на 30 сентября он больше не владел акциями Nvidia.

Цена продажи акций составляет почти $100 миллионов, согласно расчетам, основанным на средней цене акций Nvidia в период с июля по сентябрь.

Тиль также сократил свою долю в Tesla Inc до 65 000 акций с 272 613 акций и приобрел 79 181 и 49 000 акций Apple Inc и Microsoft Corporation соответственно.

Тиль также полностью вышел из капитала энергетической компании Vistra Energy Corp, которая составляла 208 747 акций, как показал отчет 13 °F.

Причина продажи Тиля

Раскрытая продажа Тилем акций Nvidia происходит всего через неделю после того, как японский технологический конгломерат SoftBank Group Corp. раскрыл информацию о продаже всей своей доли в компании. На прошлой неделе инвестор Майкл Бурри, известный предсказанием финансового кризиса 2008 года, также раскрыл крупные короткие позиции по Nvidia и Palantir Technologies Inc.

Причина продажи Тиля не была сразу ясна.

Тиль, соучредитель Paypal и Palantir, ранее в этом году предупреждал о завышенных оценках Nvidia и ранее также сравнивал недавний скачок технологических оценок с крахом пузыря доткомов 1999—2000 годов.

Его выход из Nvidia происходит на фоне быстро растущих опасений по поводу пузыря в оценках технологических компаний, вызванного ИИ.

Инвесторы обеспокоены тем, как ведущая компания в сфере ИИ OpenAI планирует выполнить свои обязательства по расходам на сумму более $1 триллиона, и как это может повлиять на Nvidia и других производителей чипов, которые являются основными поставщиками компании.

Инвестиции Nvidia в OpenAI также вызвали опасения по поводу циркулярного финансирования, в то время как ряд недавних отчетов о прибылях крупнейших технологических компаний показал быстро растущие капитальные затраты на ИИ среди крупнейших компаний Уолл-стрит.

Рыночная капитализация Nvidia

В конце октября рыночная капитализация Nvidia превысила $5 трлн, в результате производитель чипов стал первой компанией в истории, преодолевшей этот рубеж.