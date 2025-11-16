Berkshire Баффета купила долю в Alphabet на $4,3 млрд

Berkshire Hathaway раскрыла информацию о приобретении доли в размере $4,3 млрд в материнской компании Google, Alphabet, что сделало компанию десятым по величине активом в портфеле по состоянию на 30 сентября, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу. Об этом пишет Investing.

Инвестиции Баффета

Конгломерат сообщил о владении 17,85 млн акций Alphabet в конце III квартала, что знаменует собой необычное изменение тона, учитывая традиционный подход Уоррена Баффета к стоимостному инвестированию и его прошлые колебания в отношении технологических компаний с высокими темпами роста.

Сокращение позиций в Apple

Berkshire продолжила сокращать свою позицию в Apple, уменьшив свою долю до 238,2 млн акций с 280 млн в третьем квартале. Это представляет собой сокращение на 15%, в результате чего стоимость холдинга составила $60,7 млрд.

Эта документация является последней, в которой Berkshire подробно описывает свой портфель акций до того, как Баффет уйдет с поста генерального директора после 60-летнего пребывания в должности.

Баффет неуклонно продавал акции Apple в течение 2024 года и на данный момент продал почти три четверти из 905 миллионов акций, которыми когда-то владела Berkshire. Несмотря на эти существенные сокращения, Apple остается крупнейшим пакетом акций Berkshire.

Баффет готовится передать власть Грегу Абелю

Уоррен, которому скоро исполнится 96 лет, наконец-то покинет пост генерального директора в конце этого года. Он назначил Грега Абеля следующим преемником, чего ждали уже много лет.

Отличительной чертой этого перехода является то, что Уоррен также отходит от всеобщего внимания, которое десятилетиями следило за каждым его словом.