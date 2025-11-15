ЕС работает над 20-м пакетом санкций в отношении россии — Каллас

Европейский Союз начал работу над новым 20-м пакетом санкций в отношении россии. Об этом объявила в пятницу, 14 ноября, верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас после встречи в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами, пишет DW.

Фото: Верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас

Что известно о санкциях

«Войны проиграют те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты», — сказала Каллас, добавив, что именно поэтому «мы должны продолжать давить на россию санкциями».

Она также высоко оценила последние ограничительные меры, введенные правительством США в отношении российских нефтяных компаний.

«Санкции работают более эффективно, когда их дополняет поддержка международных партнеров», — сказала Каллас, которую цитирует dpa.

Она не предоставила никаких подробностей по поводу будущего 20-го пакета санкций.

Чего коснутся санкции

По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, относящиеся к так называемому российскому теневому флоту.

Москва использует его, чтобы обойти ограничение цен на российскую нефть, введенное западными союзниками Украины. Обычно эта схема подразумевает использование устаревших судов и различных методов для сокрытия происхождения нефтяных грузов.

19-й пакет санкции ЕС

Предыдущий 19 пакет санкций вступил в силу в октябре и направлен, в частности, на дальнейшее сокращение доходов россии от продажи газа и нефти. Полный запрет на импорт сжиженного природного газа из россии будет применяться уже с 2027 года, годом ранее, чем планировалось изначально.

Кроме того, предусмотрен ряд мер в финансовом секторе и ограничивается свобода передвижения российских дипломатов в рамках ЕС.