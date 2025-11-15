ЕС работает над 20-м пакетом санкций в отношении россии — Каллас

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2025, 14:38 Читати українською

ЕС работает над 20-м пакетом санкций в отношении россии — Каллас

Европейский Союз начал работу над новым 20-м пакетом санкций в отношении россии. Об этом объявила в пятницу, 14 ноября, верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас после встречи в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами, пишет DW.

Европейский Союз начал работу над новым 20-м пакетом санкций в отношении россии.
Фото: Верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о санкциях

«Войны проиграют те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты», — сказала Каллас, добавив, что именно поэтому «мы должны продолжать давить на россию санкциями».

Она также высоко оценила последние ограничительные меры, введенные правительством США в отношении российских нефтяных компаний.

«Санкции работают более эффективно, когда их дополняет поддержка международных партнеров», — сказала Каллас, которую цитирует dpa.

Она не предоставила никаких подробностей по поводу будущего 20-го пакета санкций.

Чего коснутся санкции

По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, относящиеся к так называемому российскому теневому флоту.

Москва использует его, чтобы обойти ограничение цен на российскую нефть, введенное западными союзниками Украины. Обычно эта схема подразумевает использование устаревших судов и различных методов для сокрытия происхождения нефтяных грузов.

19-й пакет санкции ЕС

Предыдущий 19 пакет санкций вступил в силу в октябре и направлен, в частности, на дальнейшее сокращение доходов россии от продажи газа и нефти. Полный запрет на импорт сжиженного природного газа из россии будет применяться уже с 2027 года, годом ранее, чем планировалось изначально.

Кроме того, предусмотрен ряд мер в финансовом секторе и ограничивается свобода передвижения российских дипломатов в рамках ЕС.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
15 ноября 2025, 18:22
#
Инфа 100% что не будет санкций против стран и компаний-прокладок, с помощью которых русня покупает электронику для ракет и дронов. Это база от ЕС.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами