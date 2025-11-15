Главная роскошь 2025 года — собственная команда: почему миллиардеры покупают спорт

Миллиардеры обменивают произведения искусства и автомобили на спортивные команды как свою главную инвестицию в трофеи. Об этом пишет Fortune.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Во что инвестируют миллиардеры

Забудьте о типовых инвестициях в старые деньги, такие как аукционы произведений искусства и винтажные автомобили. Сегодняшние миллиардеры вместо этого вкладывают свои деньги в любимые спортивные команды — и превращают их в серьезные инвестиционные ставки.

По сравнению с типичными инвестициями в предметы роскоши, которые мы наблюдали исторически, владение спортивными объектами превратилось из жизненного хобби в новую бизнес-стратегию для наиболее обеспеченных людей в мире, согласно новому опросу JPMorgan Private Bank.

Читайте также: Английская Премьер-лига создала закрытый клуб кредиторов

Фактически вложение доходов в команды и арены является главным специализированным активом для этих сверхбогатых семей. Банк сообщил, что 34% руководителей компаний инвестируют в команды и арены по сравнению с 23% в искусство и 10% в автомобиле.

Отчет был подготовлен подразделением JPMorgan «23 Wall», которое консультирует 0,01% самых богатых. В нем опрошены 111 руководителей семейных офисов-миллиардеров, которые контролируют активы на сумму более 500 миллиардов долларов, а доля владеющих контрольными пакетами акций спортивных команд выросла до 20% по сравнению с лишь 6% в 2022 году.

Наживание на инвестициях

Генеральный директор Guggenheim Partners, миллиардер Марк Уолтер, является примером этой последней инвестиционной тенденции. После получения одобрения Национальной баскетбольной ассоциации он приобрел контрольный пакет акций команды Лос-Анджелес Лейкерс в рамках сделки стоимостью примерно 10 миллиардов долларов .

Уолтер также владеет командой «Лос-Анджелес Доджерс». Его состояние оценивается примерно в 7,3 миллиарда долларов.

Другие миллиардеры, такие как Марк Кьюбан, также получили большую прибыль от своих команд. В 2000 году Кьюбан купил «Даллас Маверикс» примерно за 285 миллионов долларов, а позже, в конце 2023 года, продал свой контрольный пакет акций примерно за 3,5 миллиарда долларов.

Инвестиции в женский спорт

Когда речь идет о миллиардерах и спорте, река течет в обе стороны. Большие спортивные ассоциации, такие как НБА и НФЛ также расширили свое присутствие в сфере частного капитала.

Согласно отчету, почти две трети команд НБА, вступающих в текущий сезон 2025−26 годов, имеют хоть какую-то связь с частными инвестициями. Этот сдвиг сигнализирует как о росте оценок, так и о растущем влиянии институциональных инвесторов в профессиональном спорте.

«Это удовольствие для бизнеса, и мы действительно хотим этим заниматься», — написал один из директоров в отчете. «Со временем мы зарабатываем много денег».

«Через двадцать лет люди не поверят, что можно приобрести женскую команду за 100 миллионов долларов», — сказал другой.

Интерес к женскому спорту растет. Отдельное исследование, проведенное McKinsey & Company, показало, что женский спорт может принести обладателям прав в США по меньшей мере 2,5 миллиарда долларов к 2030 году, что на 250% больше 1 миллиарда долларов, полученный в 2024 году.