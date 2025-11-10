Английская Премьер-лига создала закрытый клуб кредиторов

Английская Премьер-лига сформировала закрытый круг кредиторов — от HSBC до Macquarie — с особым доступом к клубам, которые тратят миллиарды на игроков и инфраструктуру, узнал Bloomberg. Причем новые фонды тоже спешат войти в этот элитный пул.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эксклюзивный круг банков

Вокруг английского футбола постепенно выстроился эксклюзивный круг банков и специализированных кредиторов, имеющих прямой доступ к крупнейшим клубам. В него входят HSBC, Barclays и Banco Santander, а также специализированные Close Brothers и Aldermore.

К списку также добавились Internationales Bankhaus Bodensee и OLB (Германия), Banca Sistema (Италия) и Macquarie (Австралия). Единственным представителем Уолл-стрит в нем оказался Citibank.

Долговая гонка

По данным Bloomberg, летом 2025 года клубы Премьер-лиги потратили рекордные 3 млрд фунтов стерлингов (около $4 млрд) на трансферы, при этом стоимость отдельных игроков превышала 100 млн фунтов. Кроме того, часть клубов финансирует проекты по реконструкции стадионов, что усилило спрос на кредиты.

На фоне роста расходов в лигу приходят новые кредиторы. Так, Nottingham Forest занял 80 млн фунтов у Apollo Global Management под 8,75% годовых, Wolverhampton Wanderers рефинансировал долг в 100 млн фунтов с PGIM, а Ares годом ранее предоставил Chelsea FC 500 млн фунтов. По данным агентства, Apollo и Blackstone также рассматривали возможность финансирования сделок по трансферу игроков.

Репутационные риски и сложный залог

Футбольные кредиты приносят прибыль, но несут имиджевые риски. «Традиционные банки часто избегают кредитования клубов, потому что риск выходит за рамки баланса, — пояснил Bloomberg глава Fasanara Capital Франческо Филия. — Когда результаты ухудшаются, а финансы сжимаются, банк, оказавшийся у истоков банкротства любимой местной команды, рискует репутацией».

По словам финансового консультанта клуба Burnley Саши Рязанцева, большинство клубов не имеют доступа к традиционному финансированию. «Кредиторы ищут только обеспеченные формы — под телеправа, доходы от билетов, недвижимость или другие активы», — отметил он.

Согласно правилам лиги, ни один клуб — действующий или вылетевший в нижний дивизион — не может предоставлять залог на права по центральным фондам, включая телетрансляции, нефинансовым организациям. Поэтому одобренные лигой банки, например Banca Sistema, имеют право напрямую получать часть доходов клубов — в том числе поступления от телетрансляций и других централизованных выплат. Благодаря этому риски по займам снижаются: ежегодный гарантированный доход клуба от ТВ-прав достигает примерно 120 млн фунтов, уточняет Bloomberg.

Тем не менее банки, не входящие в утвержденный список, могут выдавать кредиты клубам при согласовании с лигой. По данным источников агентства, JPMorgan Chase имеет отношения с акционерами нескольких клубов и финансировал Chelsea, Fulham и Everton, несмотря на отсутствие в списке.

В 2024 году немецкий IBB, специализирующийся на выкупе трансферных долгов, получил одобрение Премьер-лиги, а итальянская Banca Sistema вошла в список после раскрытия своей структуры и опыта спортивного финансирования.

«Мы видим усиление конкуренции за доступ к клубам», — отметил глава Entertainment Banca Sistema Factoring Габриэле Гриса.