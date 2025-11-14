Ryanair переходит на цифру: Авиакомпания отменяет печатные посадочные талоны

Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы, Ryanair, объявила о полном переходе на цифровые посадочные талоны. С этой среды пассажиры, предъявившие в аэропорту распечатанные талоны, не смогут улететь. Об этом сообщает BBC.

Авиаперевозчик заявил, что переходит на цифровые посадочные талоны для ускорения процесса поездки и снижения операционных расходов. По данным компании, 90% из ее 206 миллионов пассажиров уже регистрируются онлайн и используют цифровые талоны.

Критика

Решение Ryanair вызвало беспокойство у правозащитных групп по поводу его влияния на людей, не имеющих доступа к Интернету или не пользующихся смартфонами.

Согласно отчету британского регулятора связи Ofcom, 5% жителей Великобритании не имеют доступа к Интернету дома (включая мобильную связь).

Деннис Рид из активистской группы Silver Voices назвал эти изменения верхушкой айсберга, указывая, что пожилым людям сложно пользоваться мобильными приложениями и QR-кодами, необходимыми для многих услуг.

Представитель благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс подчеркнула, что компании, которые переходят в онлайн, должны предлагать альтернативные способы регистрации и оформления билетов, и не забывать о 4,3 млн пожилых людей, не пользующихся смартфоном.

История пассажирки

94-летняя Пегги-Энн Мунро, регулярно летающая Ryanair к дочери в Италию, назвала цифровое нововведение «удручающим». Она переживает из-за необходимости тратить дополнительное время и иметь дело с непонятной системой в стране, где она не знает языка.

Штрафы и исключения

Ryanair подтвердила, что пассажиры, которые не зарегистрируются онлайн в свой рейс, будут вынуждены оплатить сбор за регистрацию в аэропорту, который может достигать 55 фунтов стерлингов ($72,4).

В то же время клиенты, которые зарегистрировались онлайн, но не могут получить доступ к своему посадочному талону через смартфон, смогут получить его бесплатно в аэропорту (ранее за это взималась плата в размере 20 фунтов стерлингов/$26,3).

Исключение: Новые правила применяются ко всем рейсам Ryanair, за исключением следующих в Марокко. Эта страна все еще требует бумажный посадочный талон, поэтому летящие туда пассажиры смогут по-прежнему получить талоны в аэропорту.

