«Налог на Google»: с начала года в бюджет поступило более 13 миллиардов гривен

За 10 месяцев 2025 года в государственный бюджет Украины поступило более 13,2 млрд грн от так называемого «налога на Google». Эту сумму уплатили компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги украинским физическим лицам. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Она уточнила, что общие поступления составили 136 млн евро и $165,2 млн, а в пересчете — 13,2 млрд грн.

Кто платит больше всего

Наибольшие суммы налога в бюджет уплатили такие технологические гиганты, как:

Apple

Google

Valve

Meta

Sony

Etsy

Netflix

Wargaming

Расширение базы плательщиков

С начала года в реестр налогоплательщиков добавилось еще 7 компаний-нерезидентов. Общее количество зарегистрированных нерезидентов на сегодняшний день составляет 143 человека.

Такой подход обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность", — подчеркнула Карнаух.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или $151,2 млн.