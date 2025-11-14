Multi от Минфин
українська
14 ноября 2025, 16:13

Конференции «Жить на проценты 2025» уже 5 лет: две главных дискусии этого года

Главная конференция о пассивных инвестициях «Жить на проценты» в этом году отпраздновала уже пятую годовщину. Мероприятие прошло 8 ноября в Киеве. Часы активных обсуждений, инвесторы из разных отраслей и топовые спикеры сделали ивент интересным и полезным. Рассказываем, как все было.

Какой была конференция

В 2025 году конференция собрала более 500 участников. Все они — инвесторы (как начинающие, так и профессионалы с опытом), заинтересованные в том, чтобы углубить свои знания об инвестировании в самые разные проекты. В целом аудитория «Жить на проценты» в этом году была незаурядной активной — участники приобщались к обсуждениям, дискутировали, делились тем, во что они уже инвестируют и интересовались доступными вариантами для пассивного дохода в Украине.

Мероприятие стартовало с выступления Кирилла Ежова, который представил исследование Kantar Ukraine относительно того, как инвестировали украинцы в 2024 и в 2025 годах. Картина по сравнению с прошлым годом изменилась следующим образом:

  • в криптовалюты и в NFT инвестируют 40% украинцев, в то время как в 2024 году инвестировало 53%;
  • в ОВГЗ и корпоративные облигации инвестируют 34% украинцев по сравнению с 17% в 2024 году;
  • в жилую недвижимость количество инвестиций уменьшилось;
  • покупка земли осталась на том же уровне (13%),
  • в зарубежный фондовый рынок инвестируют 11% украинцев, тогда как в 2024 году было 7%.

О менее традиционном способе для инвестирования рассказал эксперт от «Минфин» Алексей Козырев. Кстати, в этом году на конференции «Жить на проценты» он выступил не как модератор, а как спикер. Эксперт поделился своим личным опытом нумизматики — он уже более 20 лет собирает украинские монеты и очень интересуется ими. Козырев рассказал, насколько живой этот рынок, где можно купить и продать монеты, как быстро они растут в цене и другие секреты этой сферы.

Несколько слов о дискуссиях

Дискуссии на конференции «Жить на проценты» — самые ожидаемые части мероприятия. Они собирают нескольких экспертов одновременно и вызывают волну активных обсуждений и споров. Часто эти разговоры настолько резвы, что в обсуждения может включаться даже зал.

В этом году на конференции были две активные большие дискуссии. Первая касалась криптовалюты и фондового рынка. В ней было много выступлений спорящих между собой экспертов. Инвесторы задавали много вопросов, активно реагируя на разговор.

Вторая дискуссия была о недвижимости и земле. Спикеры размышляли о том, во что лучше вкладывать, подкрепляли свое мнение аргументами и увлеклись настолько, что даже выбились из тайминга.

Помогли с проведением конференции

Топовый ивент года для инвесторов «Жить на проценты» не смог бы состояться без поддержки надежных партнеров:

  • Группа ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. Уже больше 15 лет ICU является ведущей компанией по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.
  • Zeminvest — первый земельный инвестиционный фонд и обслуживание земельных инвестиций. Компания помогает с покупкой, управлением, продажей земли, минимизируя риски инвестиционного актива и гарантируя ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3 лет пребывания в инвестиции. Zeminvest в 2023 и 2024 годах получили награду «Выбор года» в номинации «Лучшая инвестиционная компания». А в 2024 и 2025 — FinAwards — лучшее инвестиционное предложение года.
  • Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов. Профессионально учат украинцев инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.
  • S1 REIT — инвестиционный инструмент от девелопера Standard One, делающий инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным для широкого круга людей. Вы становитесь совладельцем готового арендного бизнеса, получая стабильный пассивный доход.

«Жить на проценты 2025» запомнится оживленными профессиональными выступлениями и топовыми спикерами, которые точно знают, как сделать так, чтобы деньги работали, пока вы отдыхаете. С каждым годом все больше украинцев интересуются инвестициями и углубляют свои знания в этой сфере. «Жить на проценты» — это мостик между заинтересованностью этой темой и уверенным инвестированием.

Источник: Минфин
Новости по теме
