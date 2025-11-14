Multi от Минфин
українська
14 ноября 2025, 15:54

Google обновляет ИИ-функции для шопинга перед праздниками

Компания Google анонсировала масштабное обновление своих функций для шопинга на основе искусственного интеллекта (ШИ) и агентских технологий. Цель — максимально упростить процесс покупок в преддверии сезона праздников. Об этом сообщает Investing.

Google обновляет ИИ-функции для шопинга перед праздниками
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый ШИ-режим в поиске

Google существенно модернизирует ШИ-режим в поиске, позволяя пользователям вести разговорный шоппинг. Теперь можно описывать желаемый товар на естественном языке, а система предоставит организованный ответ, содержащий:

  • Визуальные материалы.
  • Цены.
  • отзывы.
  • Информация о наличии товара.

Ответы ИИ будут адаптированы под тип запроса. К примеру, для поиска визуального вдохновения пользователи увидят изображение с возможностью покупки, а запросы на сравнение продуктов сгенерируют сравнительные таблицы с ключевыми выводами из отзывов.

Функции покупок Google работают на базе Shopping Graph, которая включает более 50 миллиардов товарных позиций, 2 миллиарда из которых обновляются ежечасно.

Шоппинг в приложении Gemini

Функционал для покупок также интегрируется непосредственно в Gemini. Пользователи смогут находить товарные предложения, сравнительные таблицы и цены по всему интернету, не выходя из чата. Эта функция уже доступна всем пользователям Gemini в США.

Функция «Пусть Google позвонит»

Для покупателей, которым нужны товары быстро или предпочитающие локальные покупки, Google вводит функцию «Пусть Google позвонит» (Let Google Call).

Когда пользователь ищет определенные товары рядом со мной, он может попросить Google позвонить в местные магазины от его имени, чтобы проверить наличие, цену и акции. Функция постепенно внедряется в США для категорий: игрушки, здоровье и красота, а также электроника.

Агентская функция оформления заказа и отслеживания цен

Google также запускает агентскую функцию оформления заказа, работающую в тандеме с ее системой отслеживания цен:

  • Пользователи могут указать желаемый товар (размер, цвет, бюджет) и получать уведомления, когда цена снижается.
  • С разрешения пользователя Google сможет автоматически завершить покупку через Google Pay.

Агентская функция заказа уже начинает внедряться в поиске среди американских продавцов, включая Wayfair, Chewy, Quince и Shopify, и этот перечень будет расширяться.

Напомним

«Минфин» писал, что на компанию Google подали в суд, обвиняя ее в использовании своего помощника с искусственным интеллектом Gemini для незаконного отслеживания частных коммуникаций пользователей Gmail, Chat и Meet.

Истцы утверждают, что в октябре Google «тайно» активировал Gemini для всех этих приложений, собирая частные данные «без ведома и согласия пользователей».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
