Tesla отзывает 10 500 аккумуляторных систем Powerwall 2 из-за риска пожара

Компания Tesla объявила об отзыве примерно 10 500 единиц своих домашних аккумуляторных систем Powerwall 2 в Соединенных Штатах из-за потенциального риска пожара. Об этом сообщает Investing.

Основные детали отзыва:

Причина: Аккумуляторные системы могут перегреться и выйти из строя, что создает риск серьезных травм или смерти.

Случаи: Решение об отзыве принято после 22 сообщений о перегреве систем.

Последствия: К счастью, о травмах пока не сообщалось, но в некоторых случаях дефект вызвал повреждение имущества.

Проблема

Согласно сообщению об отзыве, причина кроется в определенных литий-ионных элементах батареи, которые могут перегреваться при определенных условиях, потенциально вызывая задымление или возгорание.

Powerwall 2 — это блок для хранения энергии, используемый с солнечными панелями для самостоятельного потребления, оптимизации энергопотребления и обеспечения резервного питания при отключении сети.

Tesla принимает меры предосторожности, дистанционно ограничивая заряд на неисправных устройствах для минимизации риска. Компания также организует бесплатную замену клиентам.