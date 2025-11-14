Компания Tesla объявила об отзыве примерно 10 500 единиц своих домашних аккумуляторных систем Powerwall 2 в Соединенных Штатах из-за потенциального риска пожара. Об этом сообщает Investing.
Tesla отзывает 10 500 аккумуляторных систем Powerwall 2 из-за риска пожара
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Основные детали отзыва:
- Причина: Аккумуляторные системы могут перегреться и выйти из строя, что создает риск серьезных травм или смерти.
- Случаи: Решение об отзыве принято после 22 сообщений о перегреве систем.
- Последствия: К счастью, о травмах пока не сообщалось, но в некоторых случаях дефект вызвал повреждение имущества.
Проблема
Согласно сообщению об отзыве, причина кроется в определенных литий-ионных элементах батареи, которые могут перегреваться при определенных условиях, потенциально вызывая задымление или возгорание.
Читайте также: Акционеры Tesla одобрили рекордный план вознаграждения Маска на $1 трлн
Powerwall 2 — это блок для хранения энергии, используемый с солнечными панелями для самостоятельного потребления, оптимизации энергопотребления и обеспечения резервного питания при отключении сети.
Tesla принимает меры предосторожности, дистанционно ограничивая заряд на неисправных устройствах для минимизации риска. Компания также организует бесплатную замену клиентам.
Комментарии