українська
14 ноября 2025, 9:09

Binance запустила в Украине «Демо-торговлю» для обучения криптоторговле

Криптовалютная биржа Binance объявила об открытии доступа к платформе Binance Demo Trading для пользователей из Украины. Новый режим позволяет трейдерам, особенно новичкам, практиковаться на спотовом и фьючерсном рынках с помощью виртуальных средств.

Криптовалютная биржа Binance объявила об открытии доступа к платформе Binance Demo Trading для пользователей из Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Принцип работы

Платформа Demo Trading моделирует реальные рыночные условия, но полностью устраняет финансовый риск, поскольку работает с виртуальными средствами. Это позволяет пользователям:

  • Обрести уверенность и отработать навыки.
  • Лучше понять динамику крипторинки и типы ордеров.
  • Тестировать новые торговые стратегии без риска утраты настоящих средств.

Платформа поддерживает спотовую торговлю и фьючерсы (USDⓈ-M и COIN-M) в едином интерфейсе, максимально отражающем движения цен в реальном времени и данные книги ордеров.

Актуальность для Украины

Региональный руководитель Binance Кирилл Хомяков отметил, что запуск платформы отвечает растущему интересу украинцев к криптовалюте на фоне сложности и волатильности рынка цифровых активов.

«Демо-торговля Binance закрывает эту потребность: она позволяет учиться, экспериментировать и набираться уверенности без риска финансовых потерь», — пояснил он.

Доступ и условия

Пользователям в Украине необходимо войти в свой аккаунт Binance и выбрать опцию «Начать демо-торговлю» (Start Demo Trading). Платформа доступна на сайте и в мобильном приложении.

Доступ к демо-режиму не требует верификации личности или открытия фьючерсного аккаунта. Пользователи могут в любой момент обнулить свой виртуальный баланс и начать практику снова.

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Предостережение

Binance подчеркивает, что результаты, полученные в симулированной среде, не гарантируют аналогичных результатов в реальной торговле, поскольку на нее влияют реальные рыночные условия и эмоциональные факторы. Платформа предназначена исключительно для обучения и практики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
Pablito
Pablito
14 ноября 2025, 9:33
#
На фоні **** крипти звучить кринжувато
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
