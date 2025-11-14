Binance запустила в Украине «Демо-торговлю» для обучения криптоторговле

Криптовалютная биржа Binance объявила об открытии доступа к платформе Binance Demo Trading для пользователей из Украины. Новый режим позволяет трейдерам, особенно новичкам, практиковаться на спотовом и фьючерсном рынках с помощью виртуальных средств.

Принцип работы

Платформа Demo Trading моделирует реальные рыночные условия, но полностью устраняет финансовый риск, поскольку работает с виртуальными средствами. Это позволяет пользователям:

Обрести уверенность и отработать навыки.

Лучше понять динамику крипторинки и типы ордеров.

Тестировать новые торговые стратегии без риска утраты настоящих средств.

Платформа поддерживает спотовую торговлю и фьючерсы (USDⓈ-M и COIN-M) в едином интерфейсе, максимально отражающем движения цен в реальном времени и данные книги ордеров.

Актуальность для Украины

Региональный руководитель Binance Кирилл Хомяков отметил, что запуск платформы отвечает растущему интересу украинцев к криптовалюте на фоне сложности и волатильности рынка цифровых активов.

«Демо-торговля Binance закрывает эту потребность: она позволяет учиться, экспериментировать и набираться уверенности без риска финансовых потерь», — пояснил он.

Доступ и условия

Пользователям в Украине необходимо войти в свой аккаунт Binance и выбрать опцию «Начать демо-торговлю» (Start Demo Trading). Платформа доступна на сайте и в мобильном приложении.

Доступ к демо-режиму не требует верификации личности или открытия фьючерсного аккаунта. Пользователи могут в любой момент обнулить свой виртуальный баланс и начать практику снова.

Предостережение

Binance подчеркивает, что результаты, полученные в симулированной среде, не гарантируют аналогичных результатов в реальной торговле, поскольку на нее влияют реальные рыночные условия и эмоциональные факторы. Платформа предназначена исключительно для обучения и практики.