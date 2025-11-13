Восемь стран ЕС выделяют $500 миллионов на военную помощь для Украины

Дания , Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о совместном финансировании пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов . Об этом говорится в совместном заявлении стран, обнародованном сегодня, 13 ноября.

Помощь будет оказана в рамках инициативы Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), созданной НАТО, и будет закуплена в Соединенных Штатах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение.

«Наши Северные и Балтийские союзники активизируют усилия, чтобы профинансировать очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы», — заявил Рютте.

Он также добавил, что страны НАТО будут и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку для защиты от российской агрессии.

PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — совместная инициатива США и НАТО, созданная для оптимизации и ускорения поставок критически важного вооружения Украине.

Механизм работает следующим образом: