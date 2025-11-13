Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о совместном финансировании пакета военного оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении стран, обнародованном сегодня, 13 ноября.
Восемь стран ЕС выделяют $500 миллионов на военную помощь для Украины
Помощь будет оказана в рамках инициативы Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), созданной НАТО, и будет закуплена в Соединенных Штатах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение.
«Наши Северные и Балтийские союзники активизируют усилия, чтобы профинансировать очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы», — заявил Рютте.
Он также добавил, что страны НАТО будут и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку для защиты от российской агрессии.
PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — совместная инициатива США и НАТО, созданная для оптимизации и ускорения поставок критически важного вооружения Украине.
Механизм работает следующим образом:
- Украина формирует список приоритетных потребностей военного оборудования.
- Страны-партнеры и члены Североатлантического союза совместно финансируют закупку этой техники непосредственно в США.
