Зарплатная пропасть: украинцы получают в 7 раз меньше, чем европейцы

В 2024 году средняя годовая заработная плата, перечисленная на полную ставку, составляла в Европейском Союзе 39,8 тысяч евро брутто, что на 5,2% больше, чем в 2023 году, когда она равнялась 37,8 тысяч евро, — сообщил в среду Евростат, пишет портал «Польское радио».

Где самые высокие зарплаты

По данным Евростата, самая высокая средняя годовая зарплата брутто в прошлом году зафиксирована в Люксембурге — 83 тысячи евро, далее —Дания (71,6 тыс. евро) и Ирландия (61,1 тыс. евро).

Где самые низкие зарплаты

Самые низкие средние зарплаты получали в Болгарии (15,4 тысяч евро), Греции (18 тысяч евро) и Венгрии (18,5 тысяч евро). В Польше в прошлом году средняя зарплата брутто составляла около 21,25 тысяч евро, тогда как в 2023 году — 18,2 тысяч евро.

Что с зарплатами в Украине

По итогам 2024 г. средняя заработная плата в Украине увеличилась на 23,1% к показателю предыдущего года и составила 21 473 грн или 494 евро в месяц (по среднегодовому курсу НБУ). То есть за год она составляла 5,9 тыс. евро.