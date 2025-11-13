Карточные лимиты: как повлияли на переводы и стоит ли ждать изменения размера

Новые карточные лимиты, введенные коммерческими банками 1 июня 2025 года, не повлекли за собой массового отказа граждан от переводов с карты на карту. Так, согласно промежуточным данным, количество таких операций сократилось в пределах 3−4%. Такие данные привела Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банк .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как повлияло на пользователей

Новые карточные лимиты, ограничивающие возможность переводов от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц, не затрагивают большинство пользователей платежных карт.

По словам эксперта, незначительное сокращение количества p2p переводов не является критическим, поэтому речь пока не идет о пересмотре тактики банков относительно карточных лимитов.

«На мой взгляд, сокращение на 10−12% было бы уже достаточно знаковым. В таком случае мы не исключаем, что банки потенциально могли бы несколько смягчить лимиты. Уменьшение количества переводов, к сожалению, не влияет на количество лиц, чьи карточки и счета используются в схемах незаконных финансовых операций (дропов) или случаев мошенничества, которые растут пропорционально выпуску новых карт», — отметила банкир.

Читайте также: С 1 июня в Украине начинают действовать новые ограничения на карточные переводы

Вместе с тем, Довгальская считает, что эффективность карточных лимитов как средства борьбы с налоговыми «уклонистами», теневыми схемами и т. п. следует рассматривать в комплексе с другими важными механизмами.

Реестр дропов

В частности, вскоре Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект, который будет регулировать ответственность дропов и регламентировать создание «Реестра дропов».

«Карточные лимиты — это лишь один из самых простых механизмов препятствования „вирусу“ дропов. По моему мнению, „паспортизация“ телефонных номеров позволила бы частично решить этот вопрос. По крайней мере, желающих участвовать в преступных схемах значительно бы уменьшилось. Также рынок ожидает создания государственного Реестра дропов. Попадание в него будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами», — пояснила банкир.

По ее мнению, пока карточные лимиты уже не вызывают такого общественного резонанса, как в начале их введения. Это объясняется тем, что большинство граждан не выходят за установленный предел переводов, а также такие ограничения не угрожают и не затрагивают финансовые возможности большинства украинцев.

По ее данным, с момента введения новых карточных лимитов, 95% p2p-переводов находится в диапазоне значительно ниже 100 тыс. грн, а около 80% даже не достигают суммы в 50 тыс. грн.

«Не забывайте, что карточные лимиты — это не „наказание“ и не ограничение прав. Ведь клиенты, которые могут документально подтвердить значительно большие доходы и при этом нуждающиеся в переводах на большие установленные лимиты суммы, могут обратиться в банк, который увеличит лимит в индивидуальном порядке», — напоминает специалистов.

Пока что банки оценивают эффективность новых лимитов, и на основе этих данных делают прогнозы. По прогнозу Анны Довгальской, в ближайшие 6−9 месяцев вряд ли банки изменят размер карточных лимитов.

Ограничение на карточные переводы

В Украине с 1 июня вступили в силу новые лимиты на переводы с карты на карту, что является частью более широкого регулирования финансовых операций, введенного Национальным банком Украины.

Изменения лимитов