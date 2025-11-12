Налоговые поступления от рынка топлива выросли на 30% — Гетманцев

Поступления налога на прибыль от рынка горючего за первые 9 месяцев 2025 года выросли на 30%, достигнув 2 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прирост благодаря авансовым взносам

По данным Гетманцева, плательщики 48 основных сетей АЗС уплатили 2,0 млрд грн налога на прибыль, что на 0,48 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (+30,3%).

Если не учитывать крупные сети — ОККО, WOG и BVS — остальные компании увеличили уплату налога на прибыль более чем в 5 раз за 9 месяцев 2025 года.

Гетманцев связывает этот прогресс с решением, принятым в декабре 2024 года, о введении авансового взноса по налогу на прибыль на каждую АЗС. По его словам, даже те сети, длительно избегавшие уплаты налогов, теперь квартал к кварталу демонстрируют рост поступлений.

Проблема низких зарплат

В то же время, депутат подчеркнул, что системно проблемным остается уровень средних заработных плат в секторе.

Так, в 19 из 48 основных сетей АЗС средняя заработная плата за август 2025 года составила менее 16 тыс. грн.

Глава Комитета ожидает, что Государственная налоговая служба (ГНС) обеспечит безусловное соблюдение плательщиками сетей АЗС законодательно установленного уровня зарплат, введенного с 1 октября 2025 года.