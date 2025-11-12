Украина и ЕС запускают проект восстановления на 37 миллионов евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2025, 17:53 Читати українською

Украина и ЕС запускают проект восстановления на 37 миллионов евро

Европейский Союз (ЕС) совместно со странами-членами — Данией, Германией, Францией и Литвой — объявили о старте инициативы Team Europe под названием EU4Reconstruction. Бюджет программы составляет 37 миллионов евро, а ее главная цель — укрепление системы управления, прозрачности и подотчетности в процессе восстановления Украины в соответствии со стандартами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Украина и ЕС запускают проект восстановления на 37 миллионов евро
Фото: mindev.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инициатива, рассчитанная на три года, будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины, поддерживая правительство в планировании и мониторинге восстановления.

Трансформация систем и фокус в общинах

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что восстановление является не только восстановлением инфраструктуры, но и трансформацией украинских институтов.

«Вместе с европейскими партнерами мы создаем основу современного управления восстановлением, что ускоряет наше движение в ЕС. Фокус — на общинах, где мы работаем над тем, чтобы именно на местах умели готовить качественные проекты, подавать их на финансирование и контролировать исполнение», — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что для обеспечения прозрачности внедряются цифровые инструменты для открытого мониторинга проектов.

Ключевые направления работы EU4Reconstruction

В течение трех лет EU4Reconstruction будет:

  • укреплять систему управления восстановлением и нормативно правовую базу Украины;
  • помогать общинам планировать, финансировать и реализовывать проекты в соответствии со стандартами ЕС;
  • поддерживать Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины во внедрении крупных публичных инвестиций;
  • расширять участие граждан, общественных организаций и медиа в мониторинге процессов обновления.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что программа сосредоточена на реформах, прозрачности и зеленом обновлении, создавая основу для устойчивой Украины в европейском сообществе.

Представители стран-партнеров (Дания, Германия, Франция, Литва) отметили важность антикоррупционных механизмов, децентрализации, общественного контроля и использования современных цифровых инструментов для качественной реализации проектов.

Программа EU4Reconstruction реализуется совместно GIZ, Expertise France, Министерством иностранных дел Дании и Центральным агентством по управлению проектами Литвы (CPVA).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 ноября 2025, 18:09
#
Добре хоч не на 37 тисяч:)
+
0
matroskin
matroskin
12 ноября 2025, 18:27
#
Саме час, почать треба з Донецької області, можна зразу відчитатись що всі 37 млн освоїли, Покровськ відбудували, правда зранку його знову зруйнували, але то вже привід для нового траншу на «відбудову».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами