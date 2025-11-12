Украина и ЕС запускают проект восстановления на 37 миллионов евро

Европейский Союз (ЕС) совместно со странами-членами — Данией, Германией, Францией и Литвой — объявили о старте инициативы Team Europe под названием EU4Reconstruction. Бюджет программы составляет 37 миллионов евро , а ее главная цель — укрепление системы управления, прозрачности и подотчетности в процессе восстановления Украины в соответствии со стандартами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Инициатива, рассчитанная на три года, будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины, поддерживая правительство в планировании и мониторинге восстановления.

Трансформация систем и фокус в общинах

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что восстановление является не только восстановлением инфраструктуры, но и трансформацией украинских институтов.

«Вместе с европейскими партнерами мы создаем основу современного управления восстановлением, что ускоряет наше движение в ЕС. Фокус — на общинах, где мы работаем над тем, чтобы именно на местах умели готовить качественные проекты, подавать их на финансирование и контролировать исполнение», — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что для обеспечения прозрачности внедряются цифровые инструменты для открытого мониторинга проектов.

Ключевые направления работы EU4Reconstruction

В течение трех лет EU4Reconstruction будет:

укреплять систему управления восстановлением и нормативно правовую базу Украины;

помогать общинам планировать, финансировать и реализовывать проекты в соответствии со стандартами ЕС;

поддерживать Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины во внедрении крупных публичных инвестиций;

расширять участие граждан, общественных организаций и медиа в мониторинге процессов обновления.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что программа сосредоточена на реформах, прозрачности и зеленом обновлении, создавая основу для устойчивой Украины в европейском сообществе.

Представители стран-партнеров (Дания, Германия, Франция, Литва) отметили важность антикоррупционных механизмов, децентрализации, общественного контроля и использования современных цифровых инструментов для качественной реализации проектов.

Программа EU4Reconstruction реализуется совместно GIZ, Expertise France, Министерством иностранных дел Дании и Центральным агентством по управлению проектами Литвы (CPVA).