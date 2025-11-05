Совет по финансовой стабильности раскритиковал идею 50% налога для банков

Совет по финансовой стабильности (РФС) выступил против инициативы введения повышенной ставки налогообложения прибыли банков в 50% в 2026 году. Регуляторы пришли к соглашению, что фискальный эффект от такого шага будет значительно ниже ожидаемого, но при этом он создаст серьезные риски для кредитования стратегических отраслей, приватизации госбанков и выполнения обязательств перед МВФ. Об этом стало известно по итогам заседания РФС, пишет пресс-служба НБУ .

Угроза для кредитования и приватизации

Члены РФС согласились с оценками, что такая налоговая мера создаст перечень существенных рисков для финансовой системы и экономики страны в условиях войны.

Ключевые риски, на которые указал Совет:

Ограничение кредитного потенциала: Это критически важно для финансирования растущих потребностей ключевых отраслей, прежде всего энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Срыв приватизации: Инициатива усложнит приватизацию государственных банков.

Проблемы с капиталом: Банкам будет сложнее выполнять программы капитализации по результатам оценки устойчивости и своевременно внедрять требования к капиталу в соответствии с нормами ЕС.

Нарушение обязательств перед МВФ: Такой шаг может противоречить Меморандуму об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Общая устойчивость: Ограничит возможности банков поддерживать сеть «Power banking» и бороться с непродуктивным оттоком капитала.

Детинизация: Снизит стимулы к детинизации экономики.

Война остается ключевым риском

На заседании также отмечалось, что ключевым риском для финансового сектора остается ход полномасштабной войны, в частности ее сдерживающий эффект для экономического роста из-за разрушения энергетической инфраструктуры и возникновения дополнительных бюджетных потребностей.

Предыстория

Усиленное налогообложение банков уже действовало в Украине. Из-за рекордных прибылей, полученных банками в 2023 году (преимущественно от операций с депозитными сертификатами НБУ), парламент ввел налог в 50% на эти сверхприбыли задним числом. На 2024 год ставка была установлена на уровне 25%. Инициатива, которую раскритиковал РФС, касалась попытки продлить высокие налоговые ставки и на 2026 год, против чего теперь выступили все ключевые финансовые регуляторы страны.