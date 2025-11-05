Совет по финансовой стабильности раскритиковал идею 50% налога для банков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2025, 18:13 Читати українською

Совет по финансовой стабильности раскритиковал идею 50% налога для банков

Совет по финансовой стабильности (РФС) выступил против инициативы введения повышенной ставки налогообложения прибыли банков в 50% в 2026 году. Регуляторы пришли к соглашению, что фискальный эффект от такого шага будет значительно ниже ожидаемого, но при этом он создаст серьезные риски для кредитования стратегических отраслей, приватизации госбанков и выполнения обязательств перед МВФ. Об этом стало известно по итогам заседания РФС, пишет пресс-служба НБУ.

Совет по финансовой стабильности (РФС) выступил против инициативы введения повышенной ставки налогообложения прибыли банков в 50% в 2026 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза для кредитования и приватизации

Члены РФС согласились с оценками, что такая налоговая мера создаст перечень существенных рисков для финансовой системы и экономики страны в условиях войны.

Ключевые риски, на которые указал Совет:

  • Ограничение кредитного потенциала: Это критически важно для финансирования растущих потребностей ключевых отраслей, прежде всего энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
  • Срыв приватизации: Инициатива усложнит приватизацию государственных банков.
  • Проблемы с капиталом: Банкам будет сложнее выполнять программы капитализации по результатам оценки устойчивости и своевременно внедрять требования к капиталу в соответствии с нормами ЕС.
  • Нарушение обязательств перед МВФ: Такой шаг может противоречить Меморандуму об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.
  • Общая устойчивость: Ограничит возможности банков поддерживать сеть «Power banking» и бороться с непродуктивным оттоком капитала.
  • Детинизация: Снизит стимулы к детинизации экономики.

Война остается ключевым риском

На заседании также отмечалось, что ключевым риском для финансового сектора остается ход полномасштабной войны, в частности ее сдерживающий эффект для экономического роста из-за разрушения энергетической инфраструктуры и возникновения дополнительных бюджетных потребностей.

Предыстория

Усиленное налогообложение банков уже действовало в Украине. Из-за рекордных прибылей, полученных банками в 2023 году (преимущественно от операций с депозитными сертификатами НБУ), парламент ввел налог в 50% на эти сверхприбыли задним числом. На 2024 год ставка была установлена на уровне 25%. Инициатива, которую раскритиковал РФС, касалась попытки продлить высокие налоговые ставки и на 2026 год, против чего теперь выступили все ключевые финансовые регуляторы страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами